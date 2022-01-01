На Сумщині за день було 80 прильотів





Про це Дмитро Живицький.



У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.



Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.



Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.



По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.



Як зазначає Живицький, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.Про це повідомив голова Сумської військової адміністраціїУ Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.Як зазначає Живицький, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.

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