На Сумщині за день було 80 прильотів

На Сумщині за день було 80 прильотів
30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.

Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.

Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.

По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.

Як зазначає Живицький, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.


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Теги: Сумщина, прильоти
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