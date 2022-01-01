На Сумщині за день було 80 прильотів
Сьогодні, 08:20
30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.
Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.
Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.
По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.
Як зазначає Живицький, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.
Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.
Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.
По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.
Як зазначає Живицький, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 31 липня
Сьогодні, 09:15
На двох напрямках російські окупанти зазнали втрат і відступили: ситуація на фронті станом на 31 липня
Сьогодні, 09:05
На Сумщині за день було 80 прильотів
Сьогодні, 08:20
Саакашвілі планує піти з політики
Сьогодні, 07:00
Медіа