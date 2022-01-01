Саакашвілі планує піти з політики
Сьогодні, 07:00
Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір піти з політики.
Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє Ехо Кавказу.
Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці.
"Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.
Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.
У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє Ехо Кавказу.
Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці.
"Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.
Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.
У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сумщині за день було 80 прильотів
Сьогодні, 08:20
Саакашвілі планує піти з політики
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищили два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога
Сьогодні, 02:40
Медіа