Саакашвілі планує піти з політики

Михайло Саакашвілі має намір піти з політики.



Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє



Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці.



"Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.



Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.



У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України, екс-президент Грузіїмає намір піти з політики.Таку заяву зробив його адвокатповідомляє Ехо Кавказу. Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці."Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.

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