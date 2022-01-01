Саакашвілі планує піти з політики

Саакашвілі планує піти з політики
Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір піти з політики.

Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє Ехо Кавказу.

Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці.

"Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.

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Теги: Саакашвілі, політика
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