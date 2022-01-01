Росія погодилася показати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Росія погодилася показати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці
Росії погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.

Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

Російське відомство стверджує, що це робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці".

Це невизнавана версія подій, українська сторона заперечує, що завдавала будь-якого удару по табору військовополонених.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

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Теги: Оленівка, азовці, вбивство, Росія
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