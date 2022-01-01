У Миколаєві – вибухи

У Миколаєві – вибухи
У Миколаєві вночі 31 липня прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.

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Теги: Миколаїв, вибухи
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