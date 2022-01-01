У Миколаєві – вибухи
Сьогодні, 01:44
У Миколаєві вночі 31 липня прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.
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