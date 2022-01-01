У Миколаєві – вибухи





Про це повідомляє



Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.



У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві вночі 31 липня прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.Про це повідомляє "Суспільне". Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.У місцевих соцмережах пишуть, що вибухи були чутні до оголошення повітряної тривоги.

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