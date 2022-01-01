Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня

Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
З добрими новинами сьогодні складно. Вся Україна оплакує наших Героїв, загиблих і поранених внаслідок страти, влаштованої Росією в бараці Оленівки. Але, попри все, українці і українки щодня показують свою незламність, а наше військо вперто нищить ворога.

Тож, добрі новини таки є.

Сьогодні ми традиційно оприлюднювали добру статистику від наших ЗСУ.

Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні

Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1759 (+10) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,
‒ РСЗВ - 258 (+0) од,
‒ засобів ППО - 117 (+0) од,
‒ літаків– 222 (+0) од,
‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
‒ крилатих ракет - 174 (+0),
‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
‒ спеціальної техніки - 78 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

ЗСУ знищили російський броньований штурмовик Су-25

Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.

"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.

Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.

ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися та доставляти військову техніку.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у фейсбуці.

«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.

На трьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми, на Волинському – ситуація без змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

ЗСУ мужньо боронять рідну землю. Тому спроби ворога зазнають невдач. Про те, де відбили штурм росіян, можна дізнатися, натиснувши на заголовок.

Ще одна добра новина у вечірньому зведенні Гентабу – білоруси нікуди «не рипаються».

Знайшли волинянина, який поїхав на роботу в Луцьк і зник

На щастя, Юрія Кудлюка, який зник 25 липня, знайшли живим та здоровим.

Найкращі новини для України – попереду! А поки треба робити все можливе, аби щодня наближати перемогу!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: добрі новини, 30 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
30 липень, 23:42
Окупанти посилюють терор у Херсоні
30 липень, 23:00
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
30 липень, 22:40
Схожі новини
Коледж Європи в Україні та «бавовна» на складах рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 29 липня Коледж Європи в Україні та «бавовна» на складах рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 29 липня
29 липень, 23:28
Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
28 липень, 23:35
Ліквідовані два найкращі пілоти Росії: Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня Ліквідовані два найкращі пілоти Росії: Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня
27 липень, 23:12
Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
 0
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
30 липень, 23:42
 0
Окупанти посилюють терор у Херсоні
30 липень, 23:00
 0
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
30 липень, 22:40
 0
Медіа
відео
1/8