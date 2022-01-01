Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
30 липень, 23:42
З добрими новинами сьогодні складно. Вся Україна оплакує наших Героїв, загиблих і поранених внаслідок страти, влаштованої Росією в бараці Оленівки. Але, попри все, українці і українки щодня показують свою незламність, а наше військо вперто нищить ворога.
Тож, добрі новини таки є.
Сьогодні ми традиційно оприлюднювали добру статистику від наших ЗСУ.
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:
‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1759 (+10) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,
‒ РСЗВ - 258 (+0) од,
‒ засобів ППО - 117 (+0) од,
‒ літаків– 222 (+0) од,
‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
‒ крилатих ракет - 174 (+0),
‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
‒ спеціальної техніки - 78 (+1).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.
ЗСУ знищили російський броньований штурмовик Су-25
Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.
"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.
Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий
Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися та доставляти військову техніку.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у фейсбуці.
«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.
На трьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми, на Волинському – ситуація без змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
ЗСУ мужньо боронять рідну землю. Тому спроби ворога зазнають невдач. Про те, де відбили штурм росіян, можна дізнатися, натиснувши на заголовок.
Ще одна добра новина у вечірньому зведенні Гентабу – білоруси нікуди «не рипаються».
Знайшли волинянина, який поїхав на роботу в Луцьк і зник
На щастя, Юрія Кудлюка, який зник 25 липня, знайшли живим та здоровим.
Найкращі новини для України – попереду! А поки треба робити все можливе, аби щодня наближати перемогу!
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Тож, добрі новини таки є.
Сьогодні ми традиційно оприлюднювали добру статистику від наших ЗСУ.
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:
‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1759 (+10) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,
‒ РСЗВ - 258 (+0) од,
‒ засобів ППО - 117 (+0) од,
‒ літаків– 222 (+0) од,
‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
‒ крилатих ракет - 174 (+0),
‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
‒ спеціальної техніки - 78 (+1).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.
ЗСУ знищили російський броньований штурмовик Су-25
Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.
"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.
Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий
Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися та доставляти військову техніку.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у фейсбуці.
«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.
На трьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми, на Волинському – ситуація без змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
ЗСУ мужньо боронять рідну землю. Тому спроби ворога зазнають невдач. Про те, де відбили штурм росіян, можна дізнатися, натиснувши на заголовок.
Ще одна добра новина у вечірньому зведенні Гентабу – білоруси нікуди «не рипаються».
Знайшли волинянина, який поїхав на роботу в Луцьк і зник
На щастя, Юрія Кудлюка, який зник 25 липня, знайшли живим та здоровим.
Найкращі новини для України – попереду! А поки треба робити все можливе, аби щодня наближати перемогу!
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