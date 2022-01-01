Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня

З добрими новинами сьогодні складно. Вся Україна оплакує наших Героїв, загиблих і поранених внаслідок страти, влаштованої Росією в бараці Оленівки. Але, попри все, українці і українки щодня показують свою незламність, а наше військо вперто нищить ворога.Тож, добрі новини таки є.Сьогодні ми традиційно оприлюднювали добру статистику від наших ЗСУ.Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 1759 (+10) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,‒ РСЗВ - 258 (+0) од,‒ засобів ППО - 117 (+0) од,‒ літаків– 222 (+0) од,‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),‒ крилатих ракет - 174 (+0),‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,‒ спеціальної техніки - 78 (+1).Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook."Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися та доставляти військову техніку.Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у фейсбуці.«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.ЗСУ мужньо боронять рідну землю. Тому спроби ворога зазнають невдач. Про те, де відбили штурм росіян, можна дізнатися, натиснувши на заголовок.Ще одна добра новина у вечірньому зведенні Гентабу – білоруси нікуди «не рипаються».На щастя, Юрія Кудлюка, який зник 25 липня, знайшли живим та здоровим.