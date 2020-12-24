Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні





Статися це може у найближчі тижні. Наразі ажіотажний попит на валюту переважно має психологічну складову, адже населення та бізнес із настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара.



Про це у коментарі Віталій Ваврищук.



За його словами, такі різкі зміни курсів завжди породжують очікування, що й надалі можуть бути зроблені такі кроки. Втім, ймовірно Нацбанк скоріш за все має намір тримати поточний обмінний курс на незмінному рівні кілька наступних місяців, наголосив Ваврищук.



"Тому хоч і поступово, але готівковий ринок насичуватиметься доларами та євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не повторюватимуться в майбутньому", - наголосив експерт ICU.



Зауважимо, НБУ підвищив офіційний курс долара на 25% – до 36,57 грн за долар. Внаслідок цього виник підвищений попит на валюту в Україні. Проте купувати долар за теперішнім курсом не варто, каже економічний експерт Тарас Козак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні готівковий курс гривні може зміцнитися та розвернутися ближче до офіційного, який встановив Нацбанк.Статися це може у найближчі тижні. Наразі ажіотажний попит на валюту переважно має психологічну складову, адже населення та бізнес із настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара.Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICUЗа його словами, такі різкі зміни курсів завжди породжують очікування, що й надалі можуть бути зроблені такі кроки. Втім, ймовірно Нацбанк скоріш за все має намір тримати поточний обмінний курс на незмінному рівні кілька наступних місяців, наголосив Ваврищук."Тому хоч і поступово, але готівковий ринок насичуватиметься доларами та євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не повторюватимуться в майбутньому", - наголосив експерт ICU.Зауважимо, НБУ підвищив офіційний курс долара на 25% – до 36,57 грн за долар. Внаслідок цього виник підвищений попит на валюту в Україні. Проте купувати долар за теперішнім курсом не варто, каже економічний експерт

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