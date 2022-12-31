У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук

У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук
У жорстокому бою за волю і незалежність держави загинув житель села Оконськ Дем’янчук Дмитро Миколайович, який з перших днів рашистської агресії став відважним воїном.

Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

«На превеликий жаль цьогоріч немає піднесення від зустрічі величного християнського свята Різдва Христового. Війна, смуток, біль, втрата кращих синів і дочок українського народу...

Невимовне горе огорнуло серце і розум батька Миколи Петровича і мами Олени Романівни. В розпачі і стражданні молода дружина Іванна. А ще маленька донечка уже ніколи не побачить свого рідного тата... Жаль..

Низький уклін рідним за дбайливого сина, за коханого чоловіка, за люблячого батька», – йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дем’янчук, загинув, Волинь, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук
Сьогодні, 19:04
Росіяни здійснили 12 обстрілів 6 січня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:33
«Бомбили з білоруських аеродромів»: журналістка з Чернігова – про початок великої війни
Сьогодні, 18:15
Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР
Сьогодні, 17:50
В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
На Луганщині загинув волинянин Артем Вакулінський На Луганщині загинув волинянин Артем Вакулінський
31 грудень, 2022, 18:56
Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика
20 листопад, 2022, 23:00
Росія забрала життя військового з Волині Святослава Троцюка Росія забрала життя військового з Волині Святослава Троцюка
26 жовтень, 2022, 16:22
На Донбасі від рук російських окупантів загинув волинянин Олег Парфенюк На Донбасі від рук російських окупантів загинув волинянин Олег Парфенюк
24 жовтень, 2022, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук
Сьогодні, 19:04
 0
Росіяни здійснили 12 обстрілів 6 січня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:33
 0
«Бомбили з білоруських аеродромів»: журналістка з Чернігова – про початок великої війни
Сьогодні, 18:15
 0
Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, – ГУР
Сьогодні, 17:50
 0
В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8