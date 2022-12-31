У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук
Сьогодні, 19:04
У жорстокому бою за волю і незалежність держави загинув житель села Оконськ Дем’янчук Дмитро Миколайович, який з перших днів рашистської агресії став відважним воїном.
Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
«На превеликий жаль цьогоріч немає піднесення від зустрічі величного християнського свята Різдва Христового. Війна, смуток, біль, втрата кращих синів і дочок українського народу...
Невимовне горе огорнуло серце і розум батька Миколи Петровича і мами Олени Романівни. В розпачі і стражданні молода дружина Іванна. А ще маленька донечка уже ніколи не побачить свого рідного тата... Жаль..
Низький уклін рідним за дбайливого сина, за коханого чоловіка, за люблячого батька», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
«На превеликий жаль цьогоріч немає піднесення від зустрічі величного християнського свята Різдва Христового. Війна, смуток, біль, втрата кращих синів і дочок українського народу...
Невимовне горе огорнуло серце і розум батька Миколи Петровича і мами Олени Романівни. В розпачі і стражданні молода дружина Іванна. А ще маленька донечка уже ніколи не побачить свого рідного тата... Жаль..
Низький уклін рідним за дбайливого сина, за коханого чоловіка, за люблячого батька», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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