У бою із росіянами загинув волинянин Дмитро Дем’янчук

Дем’янчук Дмитро Миколайович, який з перших днів рашистської агресії став відважним воїном.



Про це Олександр Гаврилюк.



«На превеликий жаль цьогоріч немає піднесення від зустрічі величного християнського свята Різдва Христового. Війна, смуток, біль, втрата кращих синів і дочок українського народу...



Невимовне горе огорнуло серце і розум батька Миколи Петровича і мами Олени Романівни. В розпачі і стражданні молода дружина Іванна. А ще маленька донечка уже ніколи не побачить свого рідного тата... Жаль..



Низький уклін рідним за дбайливого сина, за коханого чоловіка, за люблячого батька», – йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокому бою за волю і незалежність держави загинув житель села Оконськ, який з перших днів рашистської агресії став відважним воїном.Про це повідомив очільник Маневицької громади«На превеликий жаль цьогоріч немає піднесення від зустрічі величного християнського свята Різдва Христового. Війна, смуток, біль, втрата кращих синів і дочок українського народу...Невимовне горе огорнуло серце і розум батька Миколи Петровича і мами Олени Романівни. В розпачі і стражданні молода дружина Іванна. А ще маленька донечка уже ніколи не побачить свого рідного тата... Жаль..Низький уклін рідним за дбайливого сина, за коханого чоловіка, за люблячого батька», – йдеться у повідомленні.

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