Що відомо про новий різновид Омікрона XBB.1.5

Що відомо про новий різновид Омікрона XBB.1.5
У грудні 2022 року у США почав активно поширюватися новий подваріант коронавірусу XBB.1.5, який відрізняється високою трансмісивністю.

Про це пише Апостроф з посиланням на Reuters.

Крім Сполучених Штатів, його також виявили у 28 інших країнах.

Старший епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхов заявила на брифінгу, що цей різновид є найбільш трансмісивним подваріантом Омікрона. XBB.1.5 швидко поширюється через мутації, які допомагають йому прикріплюватися до клітин і легко розмножуватися.

XBB.1.5 - ще одна мутація Омікрона, який вважається найбільш заразним варіантом коронавірусу і наразі домінує у всьому світі. Різновид XBB вперше виявили у жовтні, і сам по собі він є рекомбінантом двох інших підваріантів Омікрона.

У ВООЗ поки немає даних про тяжкість XBB.1.5 або особливу клінічну картину хвороби, але підвищена заразність завжди викликає занепокоєння.

"Ми очікуємо нових хвиль зараження по всьому світу, але це не обов'язково призведе до нових хвиль смерті, тому що наші контрзаходи працюють", - сказала Ван Керкхов, маючи на увазі вакцинацію та відпрацьовані схеми лікування.

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Теги: Омікрон, штам, коронавірус
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