Погода у Луцьку на завтра, 7 січня

Погода у Луцьку на завтра, 7 січня
У суботу, 7 січня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі буде становити від -2 градусів до -1.

Народний прогноз погоди: 7 січня відзначається Різдво — одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло — весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі — на врожай грибів, ягід та гороху.

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Теги: погода, Луцьк
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