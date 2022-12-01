У Луцьку п`яна водійка врізалася у дерево
Сьогодні, 21:05
Патрульні притягнули лучанку та її чоловіка до відповідальності за водіння в нетверезому стані.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 5 січня,близько 23-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водійка BMW не дотрималася безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки, не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на дерево.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
Під час спілкування з кермувальницею інспектори виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту на пристрої Drager — 1,55 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму майже у 8 разів.
Згодом на автомобілі Mazda на місце автопригоди прибув чоловік водійки, який теж мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування на місці або в медзакладі він відмовився.
На обох громадян було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані) КУпАП. Жінку також притягнули до відповідальністі за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 5 січня,близько 23-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водійка BMW не дотрималася безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки, не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на дерево.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
Під час спілкування з кермувальницею інспектори виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту на пристрої Drager — 1,55 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму майже у 8 разів.
Згодом на автомобілі Mazda на місце автопригоди прибув чоловік водійки, який теж мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування на місці або в медзакладі він відмовився.
На обох громадян було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані) КУпАП. Жінку також притягнули до відповідальністі за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Коментарі 2
Що це за борьба з алкоголіками?
два ненормальних памороки надіюсь що повістку він отримав
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