У Луцьку п`яна водійка врізалася у дерево

Патрульні притягнули лучанку та її чоловіка до відповідальності за водіння в нетверезому стані.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 5 січня,близько 23-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водійка BMW не дотрималася безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки, не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на дерево.На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав значні механічні пошкодження.Під час спілкування з кермувальницею інспектори виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту на пристрої Drager — 1,55 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму майже у 8 разів.Згодом на автомобілі Mazda на місце автопригоди прибув чоловік водійки, який теж мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування на місці або в медзакладі він відмовився.На обох громадян було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані) КУпАП. Жінку також притягнули до відповідальністі за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.