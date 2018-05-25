Волинянин самостійно витягнув з живота 12-сантиметрового глиста

Волинянин самостійно витягнув з живота 12-сантиметрового глиста
У мешканця Луцького району діагностували паразитарне захворювання, яке спричиняють круглі гельмінти роду Dirofilaria. Наразі хворий почувається задовільно, в осередку захворювання провели комплексне епідеміологічне обстеження.

Про це у понеділок, 30 січня, повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

Епідеміологи встановили, що захворілий відчув свербіж шкіри в ділянці живота та помітив підшкірне рухоме ниткоподібне утворення. Він самостійно дістав з нього гельмінта завдовжки понад 12 сантиметрів, після чого звернувся в один з медичних закладів області. Гельмінт був доставлений у мікробіологічну лабораторію ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», де був ідентифікований збудник дирофіляріозу.

Зі слів хворого, минулого року на відпочинку на природі (турпохід, полювання, рибалка, купання і т.д.) чи польових роботах в інших регіонах він не був, за межі України не виїжджав, все це свідчить про місцеву передачу збудника. На сьогодні епідемічна ситуація з дирофіляріозу може ускладнюватися, зважаючи на активні міграційні процеси населення та сприятливі клімато-екологічні умови для виплоду комарів, які є активними переносниками збудників різних інфекційних захворювань.

Переносниками цієї хвороби є малярійні та немалярійні комарі. Джерелом зараження комарів є інвазовані нематодами собаки, коти, дикі м’ясоїдні (вовки, лисиці та ін.). Людина заражується при укусі інфікованим комаром, і є випадковим хазяїном. З моменту зараження людини (укусу комара) до утворення пухлини проходить не менше 1 місяця, а іноді до 2 років.


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Теги: гельмінти, глисти, Волинь
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