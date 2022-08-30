На Тернопільщині затримали агента ФСБ, який готував ракетний удар по енергооб'єктах на Заході
Сьогодні, 15:05
Співробітники Служби безпеки викрили агента ФСБ в Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій, інформує пресслужба СБУ.
Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.
Проте співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.
За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.
Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.
Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.
Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Слідчо-оперативні дії проводили кіберфахівці та слідчі СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій, інформує пресслужба СБУ.
Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.
Проте співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.
За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.
Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.
Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.
Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Слідчо-оперативні дії проводили кіберфахівці та слідчі СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Тернопільщині затримали агента ФСБ, який готував ракетний удар по енергооб'єктах на Заході
Сьогодні, 15:05
Волинянин самостійно витягнув з живота 12-сантиметрового глиста
Сьогодні, 14:50
У Білорусі двох волинян засудили за шпигунство: рідні намагаються повернути їх додому
Сьогодні, 14:34
Росіяни облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях, – Федоров
Сьогодні, 14:06
Польща готова передати Україні винищувачі F-16
Сьогодні, 13:40
Медіа