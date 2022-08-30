На Тернопільщині затримали агента ФСБ, який готував ракетний удар по енергооб'єктах на Заході

Співробітники Служби безпеки викрили агента ФСБ в Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій, інформує пресслужба СБУ.Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.Проте співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Слідчо-оперативні дії проводили кіберфахівці та слідчі СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.