На Волині за тиждень від коронавірусу померли 4 людини
Сьогодні, 15:37
З 23 до 29 січня на Волині зареєстрували 152 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 17, медичних працівників – 3), ріст на 12 % порівняно з попереднім тижнем.
Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб в області.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 75 хворих
- Володимирський район – 16 хворих
- Камінь–Каширський район – 37 хворих
- Ковельський район – 24 хворих
Госпіталізували 45 осіб (30%), 107 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 58 людей. Зареєстровано 4 летальних випадки: Луцький район – 2, Ковельський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Померлі особи віком 60–70 років, мали супутні хронічні захворювання.
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Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб в області.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 75 хворих
- Володимирський район – 16 хворих
- Камінь–Каширський район – 37 хворих
- Ковельський район – 24 хворих
Госпіталізували 45 осіб (30%), 107 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 58 людей. Зареєстровано 4 летальних випадки: Луцький район – 2, Ковельський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Померлі особи віком 60–70 років, мали супутні хронічні захворювання.
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