На Волині за тиждень від коронавірусу померли 4 людини





Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб в області.



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



- Луцький район – 75 хворих



- Володимирський район – 16 хворих



- Камінь–Каширський район – 37 хворих



- Ковельський район – 24 хворих



Госпіталізували 45 осіб (30%), 107 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 58 людей. Зареєстровано 4 летальних випадки: Луцький район – 2, Ковельський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Померлі особи віком 60–70 років, мали супутні хронічні захворювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 23 до 29 січня на Волині зареєстрували 152 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 17, медичних працівників – 3), ріст на 12 % порівняно з попереднім тижнем.Про це повідомляє Центр контролю та профілактики хвороб в області.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:- Луцький район – 75 хворих- Володимирський район – 16 хворих- Камінь–Каширський район – 37 хворих- Ковельський район – 24 хворихГоспіталізували 45 осіб (30%), 107 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 58 людей. Зареєстровано 4 летальних випадки: Луцький район – 2, Ковельський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Померлі особи віком 60–70 років, мали супутні хронічні захворювання.

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