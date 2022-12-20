Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО





Про це



У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки.



Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували.



30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це повідомили у пресслужбі КП "ВОЦЕМДМК".У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки.Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували.30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.

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