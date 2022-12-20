Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО

Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомили у пресслужбі КП "ВОЦЕМДМК".

У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки.

Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували.
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО

30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, медики, автомобілі, Волинь
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