Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це повідомили у пресслужбі КП "ВОЦЕМДМК".
У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки.
Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували.
30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.
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Про це повідомили у пресслужбі КП "ВОЦЕМДМК".
У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки.
Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували.
30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.
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