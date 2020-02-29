На Волині рятувальники визволили дітей, які зачинилися у квартирі. ВІДЕО

На Волині у місті Камінь-Каширський на вулиці Ковельській двоє діток зачинилися у квартирі на 2-у поверсі, а їх батьки не змогли відчинити вхідні двері.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Для допомоги дорослі викликали службу 101.Як повідомили, рятувальники піднялись до вікна квартири по висувній драбині, заспокоїли дітей (2017 та 2021 року народження) і вони відчинили вікно.Вогнеборці зайшли у квартиру та відчинили вхідні двері квартири для батьків.