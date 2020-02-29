На Волині рятувальники визволили дітей, які зачинилися у квартирі. ВІДЕО

На Волині рятувальники визволили дітей, які зачинилися у квартирі. ВІДЕО
На Волині у місті Камінь-Каширський на вулиці Ковельській двоє діток зачинилися у квартирі на 2-у поверсі, а їх батьки не змогли відчинити вхідні двері.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Для допомоги дорослі викликали службу 101.

Як повідомили, рятувальники піднялись до вікна квартири по висувній драбині, заспокоїли дітей (2017 та 2021 року народження) і вони відчинили вікно.

Вогнеборці зайшли у квартиру та відчинили вхідні двері квартири для батьків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, діти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
Сьогодні, 16:33
На Волині рятувальники визволили дітей, які зачинилися у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:57
На Волині за тиждень від коронавірусу померли 4 людини
Сьогодні, 15:37
НАБУ скерувало до суду справу депутата Волиньради щодо незадекларованого майна
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію
29 лютий, 2020, 18:20
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
12 вересень, 2018, 12:59
У Луцьку хворому на цукровий діабет чоловіку викликали рятувальників, аби транспортувати у «швидку» У Луцьку хворому на цукровий діабет чоловіку викликали рятувальників, аби транспортувати у «швидку»
26 січень, 12:15
Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО
24 січень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
Сьогодні, 16:33
 0
На Волині рятувальники визволили дітей, які зачинилися у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
 0
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
На Волині за тиждень від коронавірусу померли 4 людини
Сьогодні, 15:37
 0
НАБУ скерувало до суду справу депутата Волиньради щодо незадекларованого майна
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8