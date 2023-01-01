У «Дії» вже можна подати заяву на обмін ламп
Сьогодні, 16:49
Для подачі заяви на обмін ламп необхідно оновити застосунок "Дія" і долучитися до програми обміну 5 старих ламп розжарювання на 5 нових — енергоефективних LED-лампочок.
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Це допоможе заощадити електроенергію на 7-10% у моменти пікового навантаження.
Для обміну лампочок з Дією потрібно:
- бути громадянином України віком 18+.
- мати паспорт та РНОКПП (податковий номер) у застосунку
- принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту.
Як подати заяву про обмін ламп у Дії
Зайдіть у Дію, натисніть Послуги, виберіть Обмін лампочок, вкажіть номер телефону та відділення Укрпошти, зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.
Спершу послуга буде доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ. До кінця лютого лампочки надійдуть і в інші міста та села України.
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Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Це допоможе заощадити електроенергію на 7-10% у моменти пікового навантаження.
Для обміну лампочок з Дією потрібно:
- бути громадянином України віком 18+.
- мати паспорт та РНОКПП (податковий номер) у застосунку
- принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту.
Як подати заяву про обмін ламп у Дії
Зайдіть у Дію, натисніть Послуги, виберіть Обмін лампочок, вкажіть номер телефону та відділення Укрпошти, зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.
Спершу послуга буде доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ. До кінця лютого лампочки надійдуть і в інші міста та села України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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