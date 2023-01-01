У «Дії» вже можна подати заяву на обмін ламп





Про це Михайло Федоров.



Це допоможе заощадити електроенергію на 7-10% у моменти пікового навантаження.



Для обміну лампочок з Дією потрібно:



- бути громадянином України віком 18+.

- мати паспорт та РНОКПП (податковий номер) у застосунку

- принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту.



Як подати заяву про обмін ламп у Дії



Зайдіть у Дію, натисніть Послуги, виберіть Обмін лампочок, вкажіть номер телефону та відділення Укрпошти, зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.



Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.



Спершу послуга буде доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ. До кінця лютого лампочки надійдуть і в інші міста та села України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для подачі заяви на обмін ламп необхідно оновити застосунок "Дія" і долучитися до програми обміну 5 старих ламп розжарювання на 5 нових — енергоефективних LED-лампочок.Про це інформує міністр цифрової трансформації УкраїниЦе допоможе заощадити електроенергію на 7-10% у моменти пікового навантаження.Для обміну лампочок з Дією потрібно:- бути громадянином України віком 18+.- мати паспорт та РНОКПП (податковий номер) у застосунку- принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту.Зайдіть у, вкажіть, зазначте, які бажаєте отримати.Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.Спершу послуга буде доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ. До кінця лютого лампочки надійдуть і в інші міста та села України.

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