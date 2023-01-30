В Україні запровадять нові правила продажу яєць





Про це йдеться у проєкті наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць», передає



Як уточнюється в документі, курячі яйця поділять на два класи: А та В. У яєць класу А шкаралупа має бути чистою та непошкодженою, жовток – малорухливим, без чітких контурів. Не має бути сторонніх запахів.



При цьому яйця класу А поділять і за вагою:



- XL («дуже великі»): яйця, вага яких становить 73 г і більше;

- L («великі»): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;

- М («середні»): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;

- S («малі»): яйця, вага яких не перевищує 53 г.



«Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць», - йдеться у проєкті наказу.



Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив ЄС. При цьому яйця класу В – усі, які не відповідають якості класу А.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні змінять вимоги до продажу курячих яєць та поділять їх на два класи, а також за вагою.Про це йдеться у проєкті наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць», передає Слово і Діло з посиланням на Мінагрополітики.Як уточнюється в документі, курячі яйця поділять на два класи: А та В. У яєць класу А шкаралупа має бути чистою та непошкодженою, жовток – малорухливим, без чітких контурів. Не має бути сторонніх запахів.При цьому яйця класу А поділять і за вагою:- XL («дуже великі»): яйця, вага яких становить 73 г і більше;- L («великі»): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;- М («середні»): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;- S («малі»): яйця, вага яких не перевищує 53 г.«Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць», - йдеться у проєкті наказу.Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив ЄС. При цьому яйця класу В – усі, які не відповідають якості класу А.

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