В Україні запровадять нові правила продажу яєць

В Україні запровадять нові правила продажу яєць
В Україні змінять вимоги до продажу курячих яєць та поділять їх на два класи, а також за вагою.

Про це йдеться у проєкті наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць», передає Слово і Діло з посиланням на Мінагрополітики.

Як уточнюється в документі, курячі яйця поділять на два класи: А та В. У яєць класу А шкаралупа має бути чистою та непошкодженою, жовток – малорухливим, без чітких контурів. Не має бути сторонніх запахів.

При цьому яйця класу А поділять і за вагою:

- XL («дуже великі»): яйця, вага яких становить 73 г і більше;
- L («великі»): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;
- М («середні»): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;
- S («малі»): яйця, вага яких не перевищує 53 г.

«Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць», - йдеться у проєкті наказу.

Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив ЄС. При цьому яйця класу В – усі, які не відповідають якості класу А.

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Теги: продаж яєць, Україна
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