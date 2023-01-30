В Україні запровадять нові правила продажу яєць
Сьогодні, 17:20
В Україні змінять вимоги до продажу курячих яєць та поділять їх на два класи, а також за вагою.
Про це йдеться у проєкті наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць», передає Слово і Діло з посиланням на Мінагрополітики.
Як уточнюється в документі, курячі яйця поділять на два класи: А та В. У яєць класу А шкаралупа має бути чистою та непошкодженою, жовток – малорухливим, без чітких контурів. Не має бути сторонніх запахів.
При цьому яйця класу А поділять і за вагою:
- XL («дуже великі»): яйця, вага яких становить 73 г і більше;
- L («великі»): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;
- М («середні»): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;
- S («малі»): яйця, вага яких не перевищує 53 г.
«Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць», - йдеться у проєкті наказу.
Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив ЄС. При цьому яйця класу В – усі, які не відповідають якості класу А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у проєкті наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць», передає Слово і Діло з посиланням на Мінагрополітики.
Як уточнюється в документі, курячі яйця поділять на два класи: А та В. У яєць класу А шкаралупа має бути чистою та непошкодженою, жовток – малорухливим, без чітких контурів. Не має бути сторонніх запахів.
При цьому яйця класу А поділять і за вагою:
- XL («дуже великі»): яйця, вага яких становить 73 г і більше;
- L («великі»): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;
- М («середні»): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;
- S («малі»): яйця, вага яких не перевищує 53 г.
«Документ передбачає: сортування яєць за їхньою якістю та вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць», - йдеться у проєкті наказу.
Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив ЄС. При цьому яйця класу В – усі, які не відповідають якості класу А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув волинянин Віталій Палій
Сьогодні, 17:54
Волинь отримала 300 тисяч LED-ламп для обміну
Сьогодні, 17:43
В Україні запровадять нові правила продажу яєць
Сьогодні, 17:20
Скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу
Сьогодні, 17:04
У «Дії» вже можна подати заяву на обмін ламп
Сьогодні, 16:49
Медіа