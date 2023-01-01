Волинь отримала 300 тисяч LED-ламп для обміну
Сьогодні, 17:43
У Луцьку стартував обмін справних лампочок розжарювання на нові LED.
Про це під час наради в ОДА розповів керівник Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак, інформують в пресслужбі.
Зокрема, уже Волинь отримала 300 тисяч світлодіодних ламп.
«Волинь отримала 300 тисяч лампочок і ми уже розвезли їх по Луцьку. До кінця тижня приїдуть ще 152 тисячі. Загалом розраховуємо, що наша область отримає 1,5-2 мільйони LED-ламп», - сказав Люсак.
Водночас заступник голови ОДА Олександр Троханенко розповів, що обласна військова адміністрація уже знайшла підприємство, яке буде утилізовувати лампочки, які приноситимуть люди.
Іван Люсак підкреслив, що перших 100 тисяч ламп волинська «Укрпошта» обміняє орієнтовно за перших десять днів прийому.
«Тому всередині лютого ми будемо відправляти першу фуру на утилізацію», – додав очільник Волинської «Укрпошти».
Як подати заяву про обмін ламп у Дії
Зайдіть у Дію, натисніть Послуги, виберіть Обмін лампочок, вкажіть номер телефону та відділення Укрпошти, зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.
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Про це під час наради в ОДА розповів керівник Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак, інформують в пресслужбі.
Зокрема, уже Волинь отримала 300 тисяч світлодіодних ламп.
«Волинь отримала 300 тисяч лампочок і ми уже розвезли їх по Луцьку. До кінця тижня приїдуть ще 152 тисячі. Загалом розраховуємо, що наша область отримає 1,5-2 мільйони LED-ламп», - сказав Люсак.
Водночас заступник голови ОДА Олександр Троханенко розповів, що обласна військова адміністрація уже знайшла підприємство, яке буде утилізовувати лампочки, які приноситимуть люди.
Іван Люсак підкреслив, що перших 100 тисяч ламп волинська «Укрпошта» обміняє орієнтовно за перших десять днів прийому.
«Тому всередині лютого ми будемо відправляти першу фуру на утилізацію», – додав очільник Волинської «Укрпошти».
Як подати заяву про обмін ламп у Дії
Зайдіть у Дію, натисніть Послуги, виберіть Обмін лампочок, вкажіть номер телефону та відділення Укрпошти, зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.
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