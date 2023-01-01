На Донеччині загинув волинянин Віталій Палій

На Донеччині загинув волинянин Віталій Палій
Захищаючи нашу державу на війні із російськими загарбниками загинув горохівчанин Віталій Володимирович Палій.

Про це повідомили у Горохівській міськраді.

Віталій Палій 1984 року народження загинув 28 січня 2023 року поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. У Героя залишилася дружина та двоє діток.

Віталій був призваний у лави Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. Служив у 10 окремо гірсько-штурмовій бригаді навідником.

Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Палій, Горохівщина, загинув, військовий
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