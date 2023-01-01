На Донеччині загинув волинянин Віталій Палій

Віталій Володимирович Палій.



Про це повідомили у Горохівській міськраді.



Віталій Палій 1984 року народження загинув 28 січня 2023 року поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. У Героя залишилася дружина та двоє діток.



Віталій був призваний у лави Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. Служив у 10 окремо гірсько-штурмовій бригаді навідником.



Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи нашу державу на війні із російськими загарбниками загинув горохівчанинПро це повідомили у Горохівській міськраді.Віталій Палій 1984 року народження загинув 28 січня 2023 року поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. У Героя залишилася дружина та двоє діток.Віталій був призваний у лави Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. Служив у 10 окремо гірсько-штурмовій бригаді навідником.Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

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