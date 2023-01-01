Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*

Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*
Компанія Samsung оголосила про випуск нового вигнутого монітора – Odyssey OLED G9. Його відмінні риси – дисплей діагоналлю 49 дюймів і роздільна здатність 5120x1440 пікселів. Монітор можна використовувати як ігрову консоль, а також як телевізор https://comfy.ua/flat-tvs/ . Передбачена підтримка Smart Hub з Netflix і Amazon Prime Video. Вигнуті екрани поступово входять в ужиток і набирають популярності. Розповімо, у чому переваги такого рішення.

Фішки нової тенденції


Існує думка, що вигнуті дисплеї якісніше передають зображення. Однак на соковитість картинки впливає насамперед не форма монітора, а роздільна здатність. Все ж вигнуті екрани виграють перед плоскими. Зображення сприймається більш реалістично, залученість у те, що відбувається, збільшується. Завдяки наближеним до глядача краям створюється ефект присутності. Таке рішення використовують у кінотеатрах IMAX. Під час перегляду створюється атмосфера повного занурення.

Недоліки вигнутих моніторів


Головний мінус полягає в одиничній вигідній позиції глядача. Ідеальна точка перегляду відео - по центру. Варто трохи зміститися в бік, і зображення почне спотворюватися. Очікуваний ефект зникне. Тому дивитися такий телевізор можна тільки одному, максимум - удвох. Однак це стосується лише екранів із невеликою діагоналлю. Якщо шукаєте телевізор для сім'ї або компанії, зверніть увагу на моделі від 50 дюймів. Кут огляду ширший, а оптичне спотворення мінімальне. Перед дисплеєм вільно зможуть розміститися кілька людей.

Під час купівлі важливо врахувати особливість встановлення. Хоча в багатьох моделях і передбачена можливість монтажу на стіну, монітор матиме непривабливий вигляд. Краще поставити його на підставку, знайшовши відповідне місце. Вигнуті дисплеї коштують більше, ніж плоскі. Технічне обслуговування також обійдеться дорожче.
Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*

Який екран кращий


Якщо порівнювати вигнутий монітор із плоским, то за рівної діагоналі в першого кілька переваг:

• зображення здається більшим;
• показане на екрані сприймається більш реалістично;
• панель краще передає кольори;
• створюється ефект занурення, додатковий об'єм картинки.

Перегляд фільмів і комп'ютерні ігри стають куди більш захопливими. У цю новомодну тенденцію включено найкращі розробки. Нерідко застосовується роздільна здатність 4K або Ultra HD. Вигнутий екран переводить у цей формат відео, записане в FullHD. Ступінь зігнутості вказано в технічних характеристиках моделі. Вона залежить від радіуса. Чим він менший, тим більша кривизна.
Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*

Топ вигнутих моніторів


Найпопулярніші моделі у 2023 році:

• Philips 322E1C00/01. Діагональ становить 31,5 дюйма. Роздільна здатність екрана - 1920x1080 пікселів. Кут огляду дорівнює 178 градусам. Безрамкову панель можна повісити на стіну, кут нахилу регулюється. Модель підійде для однієї людини.

• Asus PA248QV. 24,1-дюймовий монітор підійде для невеликої кімнати, поміститься на комп'ютерному столі. Матове покриття екрана не дає відблисків. Передбачені роз'єми DisplayPort, HDMI, USB і VGA. Екран регулюється за висотою, нахилом, повертається в портретний режим.

• Dell E2221HN (210-AXNM). Пристрій з TN-матрицею і LED-підсвічуванням. Діагональ - 21,5 дюйма, роздільна здатність - Full HD. Бюджетна модель зі швидким відгуком (5 с).

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Теги: Вигнуті екрани, монітори
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