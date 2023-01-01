Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*





Фішки нової тенденції

Існує думка, що вигнуті дисплеї якісніше передають зображення. Однак на соковитість картинки впливає насамперед не форма монітора, а роздільна здатність. Все ж вигнуті екрани виграють перед плоскими. Зображення сприймається більш реалістично, залученість у те, що відбувається, збільшується. Завдяки наближеним до глядача краям створюється ефект присутності. Таке рішення використовують у кінотеатрах IMAX. Під час перегляду створюється атмосфера повного занурення.



Недоліки вигнутих моніторів

Головний мінус полягає в одиничній вигідній позиції глядача. Ідеальна точка перегляду відео - по центру. Варто трохи зміститися в бік, і зображення почне спотворюватися. Очікуваний ефект зникне. Тому дивитися такий телевізор можна тільки одному, максимум - удвох. Однак це стосується лише екранів із невеликою діагоналлю. Якщо шукаєте телевізор для сім'ї або компанії, зверніть увагу на моделі від 50 дюймів. Кут огляду ширший, а оптичне спотворення мінімальне. Перед дисплеєм вільно зможуть розміститися кілька людей.



Під час купівлі важливо врахувати особливість встановлення. Хоча в багатьох моделях і передбачена можливість монтажу на стіну, монітор матиме непривабливий вигляд. Краще поставити його на підставку, знайшовши відповідне місце. Вигнуті дисплеї коштують більше, ніж плоскі. Технічне обслуговування також обійдеться дорожче.



Який екран кращий

Якщо порівнювати вигнутий монітор із плоским, то за рівної діагоналі в першого кілька переваг:



• зображення здається більшим;

• показане на екрані сприймається більш реалістично;

• панель краще передає кольори;

• створюється ефект занурення, додатковий об'єм картинки.



Перегляд фільмів і комп'ютерні ігри стають куди більш захопливими. У цю новомодну тенденцію включено найкращі розробки. Нерідко застосовується роздільна здатність 4K або Ultra HD. Вигнутий екран переводить у цей формат відео, записане в FullHD. Ступінь зігнутості вказано в технічних характеристиках моделі. Вона залежить від радіуса. Чим він менший, тим більша кривизна.



Топ вигнутих моніторів

Найпопулярніші моделі у 2023 році:



• Philips 322E1C00/01. Діагональ становить 31,5 дюйма. Роздільна здатність екрана - 1920x1080 пікселів. Кут огляду дорівнює 178 градусам. Безрамкову панель можна повісити на стіну, кут нахилу регулюється. Модель підійде для однієї людини.



• Asus PA248QV. 24,1-дюймовий монітор підійде для невеликої кімнати, поміститься на комп'ютерному столі. Матове покриття екрана не дає відблисків. Передбачені роз'єми DisplayPort, HDMI, USB і VGA. Екран регулюється за висотою, нахилом, повертається в портретний режим.



• Dell E2221HN (210-AXNM). Пристрій з TN-матрицею і LED-підсвічуванням. Діагональ - 21,5 дюйма, роздільна здатність - Full HD. Бюджетна модель зі швидким відгуком (5 с).



Якщо хочете отримати нові відчуття від перегляду відео, зверніть увагу на таку новинку, як вигнуті монітори. Загляньте на Comfy.ua: там представлені моделі надійних виробників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Samsung оголосила про випуск нового вигнутого монітора – Odyssey OLED G9. Його відмінні риси – дисплей діагоналлю 49 дюймів і роздільна здатність 5120x1440 пікселів. Монітор можна використовувати як ігрову консоль, а також як телевізор https://comfy.ua/flat-tvs/ . Передбачена підтримка Smart Hub з Netflix і Amazon Prime Video. Вигнуті екрани поступово входять в ужиток і набирають популярності. Розповімо, у чому переваги такого рішення.Існує думка, що вигнуті дисплеї якісніше передають зображення. Однак на соковитість картинки впливає насамперед не форма монітора, а роздільна здатність. Все ж вигнуті екрани виграють перед плоскими. Зображення сприймається більш реалістично, залученість у те, що відбувається, збільшується. Завдяки наближеним до глядача краям створюється ефект присутності. Таке рішення використовують у кінотеатрах IMAX. Під час перегляду створюється атмосфера повного занурення.Головний мінус полягає в одиничній вигідній позиції глядача. Ідеальна точка перегляду відео - по центру. Варто трохи зміститися в бік, і зображення почне спотворюватися. Очікуваний ефект зникне. Тому дивитися такий телевізор можна тільки одному, максимум - удвох. Однак це стосується лише екранів із невеликою діагоналлю. Якщо шукаєте телевізор для сім'ї або компанії, зверніть увагу на моделі від 50 дюймів. Кут огляду ширший, а оптичне спотворення мінімальне. Перед дисплеєм вільно зможуть розміститися кілька людей.Під час купівлі важливо врахувати особливість встановлення. Хоча в багатьох моделях і передбачена можливість монтажу на стіну, монітор матиме непривабливий вигляд. Краще поставити його на підставку, знайшовши відповідне місце. Вигнуті дисплеї коштують більше, ніж плоскі. Технічне обслуговування також обійдеться дорожче.Якщо порівнювати вигнутий монітор із плоским, то за рівної діагоналі в першого кілька переваг:• зображення здається більшим;• показане на екрані сприймається більш реалістично;• панель краще передає кольори;• створюється ефект занурення, додатковий об'єм картинки.Перегляд фільмів і комп'ютерні ігри стають куди більш захопливими. У цю новомодну тенденцію включено найкращі розробки. Нерідко застосовується роздільна здатність 4K або Ultra HD. Вигнутий екран переводить у цей формат відео, записане в FullHD. Ступінь зігнутості вказано в технічних характеристиках моделі. Вона залежить від радіуса. Чим він менший, тим більша кривизна.Найпопулярніші моделі у 2023 році:• Philips 322E1C00/01. Діагональ становить 31,5 дюйма. Роздільна здатність екрана - 1920x1080 пікселів. Кут огляду дорівнює 178 градусам. Безрамкову панель можна повісити на стіну, кут нахилу регулюється. Модель підійде для однієї людини.• Asus PA248QV. 24,1-дюймовий монітор підійде для невеликої кімнати, поміститься на комп'ютерному столі. Матове покриття екрана не дає відблисків. Передбачені роз'єми DisplayPort, HDMI, USB і VGA. Екран регулюється за висотою, нахилом, повертається в портретний режим.• Dell E2221HN (210-AXNM). Пристрій з TN-матрицею і LED-підсвічуванням. Діагональ - 21,5 дюйма, роздільна здатність - Full HD. Бюджетна модель зі швидким відгуком (5 с).Якщо хочете отримати нові відчуття від перегляду відео, зверніть увагу на таку новинку, як вигнуті монітори. Загляньте на Comfy.ua: там представлені моделі надійних виробників.

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