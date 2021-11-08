На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» легковик злетів у кювет: постраждала дитина

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» легковик злетів у кювет: постраждала дитина
У понеділок, 30 січня, близько 10:30 на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Маюничі, що на Рівненщині сталася аварія.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Водій автомобіля «Део Ланос» - житель міста Херсон, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП травм зазнали пасажири легковика: 31-річна жителька Херсонщини та її 6-річний син. У жінки медики діагностували забої та перелом руки, а в дитини - гематоми обличчя. Обох госпіталізували до лікарні.

Кермувальник отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. Відповідно до обстеження був тверезий.

Розпочато досудове розслідування.
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» легковик злетів у кювет: постраждала дитина

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Теги: Київ-Ковель-Ягодин, ДТП
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