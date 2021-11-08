На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» легковик злетів у кювет: постраждала дитина





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Водій автомобіля «Део Ланос» - житель міста Херсон, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.



Внаслідок ДТП травм зазнали пасажири легковика: 31-річна жителька Херсонщини та її 6-річний син. У жінки медики діагностували забої та перелом руки, а в дитини - гематоми обличчя. Обох госпіталізували до лікарні.



Кермувальник отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. Відповідно до обстеження був тверезий.



Розпочато досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 30 січня, близько 10:30 на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Маюничі, що на Рівненщині сталася аварія.Про це повідомляє поліція Рівненської області.Водій автомобіля «Део Ланос» - житель міста Херсон, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.Внаслідок ДТП травм зазнали пасажири легковика: 31-річна жителька Херсонщини та її 6-річний син. У жінки медики діагностували забої та перелом руки, а в дитини - гематоми обличчя. Обох госпіталізували до лікарні.Кермувальник отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. Відповідно до обстеження був тверезий.Розпочато досудове розслідування.

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