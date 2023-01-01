Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
У вівторок, 31 січня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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