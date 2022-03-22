Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон

Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон
Певні категорії пацієнтів мають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану задля лікування. Також це дозволяється у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Про це інформують у пресслужбі МОЗ.

Ознайомитись зі списком критеріїв й категорій пацієнтів, яким дозволене надання медичної допомоги за кордоном, можна за посиланням на наказ.

"Як і раніше, якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави", - пише МОЗ.

Зазначається, що пропуск пацієнтів через кордон здійснюється за наявності документів, які підтверджують його право на виїзд і в’їзд в Україну й листа міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо погодження іноземною стороною переліку осіб, яких іноземні медзаклади можуть прийняти на лікування.

"Направлення за кордон на лікування в період воєнного стану потрібно для того, щоб розвантажити нашу медичну систему й спрямовувати пацієнтів, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, за кордон, а також для отримання тих послуг, які ми не можемо забезпечити через воєнний стан у країні", - додав міністр.

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Теги: виїзд за кордон, лікування, МОЗ
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