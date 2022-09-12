У Луцьку заблукала 90-річна бабуся
Сьогодні, 21:15
Патрульні допомогли дістатися додому 90-літній бабусі, яка заблукала в місті.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 30 січня, близько 11-ї години патрульні отримали повідомлення від схвильованої лучанки. Та розповіла, що до її будинку на вулиці Сєченова підійшла невідома літня жінка. Вона має розгублений вигляд та дезорієнтована і, можливо, потребує допомоги.
Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясувалося, що бабуся дійсно загубилась і не пам’ятає, де мешкає. Інспекторам вдалося встановити особу громадянки. Тож охоронці порядку зателефонували до рідних та в телефонній розмові дізналися, де мешкає бабуся.
Поліцейські допомогли громадянці дістатися додому та передали рідним, що дуже щиро дякували за турботу та допомогу.
"Піклуйтеся про своїх рідних та близьких. Якщо ж побачили розгублену літню людину чи дитину, не проходьте повз, поцікавтеся, чи все гаразд. У разі потреби телефонуйте на лінію 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 30 січня, близько 11-ї години патрульні отримали повідомлення від схвильованої лучанки. Та розповіла, що до її будинку на вулиці Сєченова підійшла невідома літня жінка. Вона має розгублений вигляд та дезорієнтована і, можливо, потребує допомоги.
Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясувалося, що бабуся дійсно загубилась і не пам’ятає, де мешкає. Інспекторам вдалося встановити особу громадянки. Тож охоронці порядку зателефонували до рідних та в телефонній розмові дізналися, де мешкає бабуся.
Поліцейські допомогли громадянці дістатися додому та передали рідним, що дуже щиро дякували за турботу та допомогу.
"Піклуйтеся про своїх рідних та близьких. Якщо ж побачили розгублену літню людину чи дитину, не проходьте повз, поцікавтеся, чи все гаразд. У разі потреби телефонуйте на лінію 102", - наголошують у поліції.
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