Луцький художник розписав шолом Героя України Вадима Ворошилова

Андрій Присяжнюк взявся за розпис шолома відомого пілота Вадима Ворошилова з Луцької бригади, який має позивний Karaya. У жовтні пілот збив п'ять ударних дронів, відвів пошкоджений літак від Вінниці та катапультувався.



Як розповів художник виданню



«Загалом я вперше взявся за таку роботу, бо ніколи раніше не розписував дрібні деталі, й це не мій профіль. Але всі ми після 24 лютого робимо незвичну роботу для підтримки наших героїв, тому і вирішив спробувати.



Я зобразив на шоломі череп, як елемент оберега. Хоч і з першого разу не зовсім все вдалося через фарбу, і довелося переробляти. Загалом на роботу пішло декілька днів, бо потрібно було чекати, доки підсохне фарба», - розповів Андрій Присяжнюк.



За його словами від шолома йшла неймовірно потужна енергетика, яку він відчував буквально фізично під час роботи.



«Радий знайомству з Вадимом та можливості доторкнутися до живої легенди», - зазначає художник.



Нагадаємо, що 12 жовтня пілот з Луцької бригади Вадим Ворошилов з позивним «Karaya» збив п'ять ударних дронів, відвів пошкоджений літак від Вінниці та катапультувався. Селфі з закривавленим обличчям, яке льотчик зробив одразу після приземлення, обійшло всі соцмережі.



Пізніше Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику.



Фото - Viktor Golikov.

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