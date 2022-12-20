Луцький художник розписав шолом Героя України Вадима Ворошилова
Сьогодні, 22:41
Художник з Луцька Андрій Присяжнюк взявся за розпис шолома відомого пілота Вадима Ворошилова з Луцької бригади, який має позивний Karaya. У жовтні пілот збив п'ять ударних дронів, відвів пошкоджений літак від Вінниці та катапультувався.
Як розповів художник виданню ВСН, розписати шолом була ідея самого Вадима, який і дав йому свій шолом. А порекомендував пілоту звернутися до художника Олександр Стеренчук.
«Загалом я вперше взявся за таку роботу, бо ніколи раніше не розписував дрібні деталі, й це не мій профіль. Але всі ми після 24 лютого робимо незвичну роботу для підтримки наших героїв, тому і вирішив спробувати.
Я зобразив на шоломі череп, як елемент оберега. Хоч і з першого разу не зовсім все вдалося через фарбу, і довелося переробляти. Загалом на роботу пішло декілька днів, бо потрібно було чекати, доки підсохне фарба», - розповів Андрій Присяжнюк.
За його словами від шолома йшла неймовірно потужна енергетика, яку він відчував буквально фізично під час роботи.
«Радий знайомству з Вадимом та можливості доторкнутися до живої легенди», - зазначає художник.
Нагадаємо, що 12 жовтня пілот з Луцької бригади Вадим Ворошилов з позивним «Karaya» збив п'ять ударних дронів, відвів пошкоджений літак від Вінниці та катапультувався. Селфі з закривавленим обличчям, яке льотчик зробив одразу після приземлення, обійшло всі соцмережі.
Пізніше Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику.
Фото - Viktor Golikov.
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Як розповів художник виданню ВСН, розписати шолом була ідея самого Вадима, який і дав йому свій шолом. А порекомендував пілоту звернутися до художника Олександр Стеренчук.
«Загалом я вперше взявся за таку роботу, бо ніколи раніше не розписував дрібні деталі, й це не мій профіль. Але всі ми після 24 лютого робимо незвичну роботу для підтримки наших героїв, тому і вирішив спробувати.
Я зобразив на шоломі череп, як елемент оберега. Хоч і з першого разу не зовсім все вдалося через фарбу, і довелося переробляти. Загалом на роботу пішло декілька днів, бо потрібно було чекати, доки підсохне фарба», - розповів Андрій Присяжнюк.
За його словами від шолома йшла неймовірно потужна енергетика, яку він відчував буквально фізично під час роботи.
«Радий знайомству з Вадимом та можливості доторкнутися до живої легенди», - зазначає художник.
Нагадаємо, що 12 жовтня пілот з Луцької бригади Вадим Ворошилов з позивним «Karaya» збив п'ять ударних дронів, відвів пошкоджений літак від Вінниці та катапультувався. Селфі з закривавленим обличчям, яке льотчик зробив одразу після приземлення, обійшло всі соцмережі.
Пізніше Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику.
Фото - Viktor Golikov.
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