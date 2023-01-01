Добрі новини від ВолиньPost за 30 січня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити перший день тижня.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.У Волинській теробороні служить пан. Він ніс службу в армії ще з 1987 року. Після вишколу поблизу Ташкента, його відправили в Афганістан, де він виконував завдання у складі спецпризначенців.«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти.Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:особового складу - близько 126650 (+490) осіб;танків - 3201 (+4);бойових броньованих машин - 6369 (+3);артилерійських систем - 2196 (+1);РСЗВ- 453 (+0);засобів ППО - 221 (+0);літаків - 293 (+0);гелікоптерів - 284 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);крилатих ракет - 796 (+0);кораблів/катерів - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);спеціальної техніки -199 (+0).Майже 30 чоловіків, які нещодавно приєдналися до прикордонної родини присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.– У селі всі вміли в’язати, бо де було що купити? Плели светри, спідниці, сукенки, шкарпетки… Мати вміли це робити, і я біля неї навчилася, – посміхається бабцяТож тепер, щоб швидше збіг час, згадала давню науку. Розпорює старі речі, щоб були нитки, але більшість внучкакупує. Вже не один десяток пар шкарпеток зв’язала пенсіонерка. Нитки підбирала різнокольорові, щоб вони додавали гарного настрою.– Десь шістдесят штук нарахували. Може, то й не крепко багато, але треба передати хлопцям, які там в окопах мерзнуть. Хай знають, що й пенсіонери, чим можуть, тим і стараються помогти. Щоб крепкі наші солдатики були, щоб зупинили ту кляту війну! – бажає 83-літня пенсіонерка.41 парафія Української православної церкви (МП) на Волині у 2022 році прийняла рішення про перехід до Православної церкви України і повністю, або майже завершила усі юридичні процедури.Найчастіше минулого року парафії УПЦ переходили у колишніх Луцькому та Рожищенському районах: по 10 релігійних громад. Найменше – у колишньому Іваничівському (2 парафії), Горохівському (2 парафії) та Турійському (3 парафії) районах.Спортсмени з Волині у складі збірної України приймали участь у міжнародному турнірі з французького боксу Budapest OPEN, який відбувся в Будапешті і стали чемпіонами.Без жодної поразки провели поєдинки, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, тастав віце чемпіоном,– бронзовий призер.Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",– написав офіцер ЗСУ, блогер"Штірліц"."Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні керівника Офісу президентаКолектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки. Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували. 30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.