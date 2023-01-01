Добрі новини від ВолиньPost за 30 січня
30 січень, 23:10
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити перший день тижня.
Сьогодні, 30 січня, нагадаємо вам про таке:
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.
На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
У Волинській теробороні служить пан Володимир. Він ніс службу в армії ще з 1987 року. Після вишколу поблизу Ташкента, його відправили в Афганістан, де він виконував завдання у складі спецпризначенців.
«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».
Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще 490 російських окупантів
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 126650 (+490) осіб;
танків - 3201 (+4);
бойових броньованих машин - 6369 (+3);
артилерійських систем - 2196 (+1);
РСЗВ- 453 (+0);
засобів ППО - 221 (+0);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
крилатих ракет - 796 (+0);
кораблів/катерів - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
спеціальної техніки -199 (+0).
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
Майже 30 чоловіків, які нещодавно приєдналися до прикордонної родини присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.
Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.
У Луцьку бабуся, яка через хворобу прикута до ліжка, в’яже шкарпетки для воїнів
– У селі всі вміли в’язати, бо де було що купити? Плели светри, спідниці, сукенки, шкарпетки… Мати вміли це робити, і я біля неї навчилася, – посміхається бабця Таня.
Тож тепер, щоб швидше збіг час, згадала давню науку. Розпорює старі речі, щоб були нитки, але більшість внучка Оксана купує. Вже не один десяток пар шкарпеток зв’язала пенсіонерка. Нитки підбирала різнокольорові, щоб вони додавали гарного настрою.
– Десь шістдесят штук нарахували. Може, то й не крепко багато, але треба передати хлопцям, які там в окопах мерзнуть. Хай знають, що й пенсіонери, чим можуть, тим і стараються помогти. Щоб крепкі наші солдатики були, щоб зупинили ту кляту війну! – бажає 83-літня пенсіонерка.
Скільки парафій УПЦ перейшло до ПЦУ на Волині впродовж 2022 року
41 парафія Української православної церкви (МП) на Волині у 2022 році прийняла рішення про перехід до Православної церкви України і повністю, або майже завершила усі юридичні процедури.
Найчастіше минулого року парафії УПЦ переходили у колишніх Луцькому та Рожищенському районах: по 10 релігійних громад. Найменше – у колишньому Іваничівському (2 парафії), Горохівському (2 парафії) та Турійському (3 парафії) районах.
Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу
Спортсмени з Волині у складі збірної України приймали участь у міжнародному турнірі з французького боксу Budapest OPEN, який відбувся в Будапешті і стали чемпіонами.
Без жодної поразки провели поєдинки Анастасія Коновальчук, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, та Котяй Сергій, Костюк Назар став віце чемпіоном, Хвищук Богдан – бронзовий призер.
ЗСУ знищили командира російських десантників
Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",
– написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
Польща готова передати Україні винищувачі F-16
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.
Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.
Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки. Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували. 30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.
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Сьогодні, 30 січня, нагадаємо вам про таке:
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.
На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
У Волинській теробороні служить пан Володимир. Він ніс службу в армії ще з 1987 року. Після вишколу поблизу Ташкента, його відправили в Афганістан, де він виконував завдання у складі спецпризначенців.
«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».
Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще 490 російських окупантів
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 126650 (+490) осіб;
танків - 3201 (+4);
бойових броньованих машин - 6369 (+3);
артилерійських систем - 2196 (+1);
РСЗВ- 453 (+0);
засобів ППО - 221 (+0);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
крилатих ракет - 796 (+0);
кораблів/катерів - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
спеціальної техніки -199 (+0).
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
Майже 30 чоловіків, які нещодавно приєдналися до прикордонної родини присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.
Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.
У Луцьку бабуся, яка через хворобу прикута до ліжка, в’яже шкарпетки для воїнів
– У селі всі вміли в’язати, бо де було що купити? Плели светри, спідниці, сукенки, шкарпетки… Мати вміли це робити, і я біля неї навчилася, – посміхається бабця Таня.
Тож тепер, щоб швидше збіг час, згадала давню науку. Розпорює старі речі, щоб були нитки, але більшість внучка Оксана купує. Вже не один десяток пар шкарпеток зв’язала пенсіонерка. Нитки підбирала різнокольорові, щоб вони додавали гарного настрою.
– Десь шістдесят штук нарахували. Може, то й не крепко багато, але треба передати хлопцям, які там в окопах мерзнуть. Хай знають, що й пенсіонери, чим можуть, тим і стараються помогти. Щоб крепкі наші солдатики були, щоб зупинили ту кляту війну! – бажає 83-літня пенсіонерка.
Скільки парафій УПЦ перейшло до ПЦУ на Волині впродовж 2022 року
41 парафія Української православної церкви (МП) на Волині у 2022 році прийняла рішення про перехід до Православної церкви України і повністю, або майже завершила усі юридичні процедури.
Найчастіше минулого року парафії УПЦ переходили у колишніх Луцькому та Рожищенському районах: по 10 релігійних громад. Найменше – у колишньому Іваничівському (2 парафії), Горохівському (2 парафії) та Турійському (3 парафії) районах.
Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу
Спортсмени з Волині у складі збірної України приймали участь у міжнародному турнірі з французького боксу Budapest OPEN, який відбувся в Будапешті і стали чемпіонами.
Без жодної поразки провели поєдинки Анастасія Коновальчук, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, та Котяй Сергій, Костюк Назар став віце чемпіоном, Хвищук Богдан – бронзовий призер.
ЗСУ знищили командира російських десантників
Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",
– написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
Польща готова передати Україні винищувачі F-16
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.
Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.
Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
Колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішив провести акцію "Автомобілі для ЗСУ" і придбати автомобілі для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
У грудні 2022 року медики зібрали необхідні кошти, а у січні 2023 року придбали дві автівки. Перед відправкою на фронт автомобілі підготували технічно та перефарбували. 30 січня 2023 року автомобілі поїхали до військових ЗСУ в зону бойових дій.
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