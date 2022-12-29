Де на Волині не буде світла 31 січня. ГРАФІК

Де на Волині не буде світла 31 січня. ГРАФІК
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 31 січня у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.

В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в вівторок у середньому становить лише 49% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - наголошують у Волиньобленерго.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

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Теги: Світло, відключення, Волинь
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