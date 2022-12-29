Де на Волині не буде світла 31 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 20:38
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 31 січня у Волинській області.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в вівторок у середньому становить лише 49% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - наголошують у Волиньобленерго.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в вівторок у середньому становить лише 49% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - наголошують у Волиньобленерго.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
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