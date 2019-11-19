На Волині відбудуться навчання з оборони населених пунктів
Сьогодні, 18:17
На початку лютого в Ковелі передбачені планові навчання з оборони населених пунктів. Можливе перекриття окремих вулиць, пересування техніки та військових.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
«Днями в різних локаціях по місту ви можете побачити активну роботу з організації різної складності оборонних та фортифікаційних споруд.
Прохання не фіксувати нічого, не викладати в мережу, а також не панікувати й не обговорювати в різних пабліках.
Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тож віримо ЗСУ, офіційним джерелам інформації та зберігаємо спокій», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
«Днями в різних локаціях по місту ви можете побачити активну роботу з організації різної складності оборонних та фортифікаційних споруд.
Прохання не фіксувати нічого, не викладати в мережу, а також не панікувати й не обговорювати в різних пабліках.
Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тож віримо ЗСУ, офіційним джерелам інформації та зберігаємо спокій», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Окупанти атакують на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:03
Вигнуті екрани: навіщо вони потрібні*
Сьогодні, 18:52
На Волині відбудуться навчання з оборони населених пунктів
Сьогодні, 18:17
На Донеччині загинув волинянин Віталій Палій
Сьогодні, 17:54
Волинь отримала 300 тисяч LED-ламп для обміну
Сьогодні, 17:43
Медіа