На Волині відбудуться навчання з оборони населених пунктів

На Волині відбудуться навчання з оборони населених пунктів
На початку лютого в Ковелі передбачені планові навчання з оборони населених пунктів. Можливе перекриття окремих вулиць, пересування техніки та військових.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

«Днями в різних локаціях по місту ви можете побачити активну роботу з організації різної складності оборонних та фортифікаційних споруд.

Прохання не фіксувати нічого, не викладати в мережу, а також не панікувати й не обговорювати в різних пабліках.

Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тож віримо ЗСУ, офіційним джерелам інформації та зберігаємо спокій», – йдеться у повідомленні.

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Теги: навчання, оборона населених пунктів, Волинь, Ковель
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