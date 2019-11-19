На Волині відбудуться навчання з оборони населених пунктів





Про це Ігор Чайка.



«Днями в різних локаціях по місту ви можете побачити активну роботу з організації різної складності оборонних та фортифікаційних споруд.



Прохання не фіксувати нічого, не викладати в мережу, а також не панікувати й не обговорювати в різних пабліках.



Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тож віримо ЗСУ, офіційним джерелам інформації та зберігаємо спокій», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку лютого в Ковелі передбачені планові навчання з оборони населених пунктів. Можливе перекриття окремих вулиць, пересування техніки та військових.Про це повідомив міський голова«Днями в різних локаціях по місту ви можете побачити активну роботу з організації різної складності оборонних та фортифікаційних споруд.Прохання не фіксувати нічого, не викладати в мережу, а також не панікувати й не обговорювати в різних пабліках.Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Тож віримо ЗСУ, офіційним джерелам інформації та зберігаємо спокій», – йдеться у повідомленні.

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