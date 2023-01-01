Скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу

Скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу
Україні необхідно як мінімум 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступальних операцій цієї весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону.

Мельник спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав він.

Заступник голови МЗС зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.

"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - сказав Мельник.

До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

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Теги: танки, БМП, контрнаступ, Україна
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