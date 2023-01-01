Скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу
Сьогодні, 17:04
Україні необхідно як мінімум 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступальних операцій цієї весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону.
Мельник спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав він.
Заступник голови МЗС зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.
"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - сказав Мельник.
До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону.
Мельник спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав він.
Заступник голови МЗС зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.
"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - сказав Мельник.
До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.
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