На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення

На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
Завідувачка Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я України вимагала та отримала від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду приміщення очолюваної нею установи.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Їй про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та про відсторонення її від посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: хабар, завідувачка держустанови, Ковель, прокуратура, підозра
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