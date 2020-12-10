НАБУ скерувало до суду справу депутата Волиньради щодо незадекларованого майна

НАБУ скерувало до суду справу депутата Волиньради щодо незадекларованого майна
27 січня 2023 року НАБУ і САП скерували до ВАКС справу стосовно депутата Волинської обласної ради, обвинуваченого у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

За даними слідства, депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про чотири транспортні засоби (один з них придбаний в декларованому році) і напівпричіп, що йому належали, на загальну суму понад 112 тис. грн.

Також він не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством, — у зв’язку із невнесенням ним вкладу до статутного капіталу у сумі понад 4 млн грн.

Крім того, депутат не зазначив в декларації дані про продаж квартири, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.

Таким чином загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн.

Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють на підставі висновку НАЗК. У січні депутатові повідомили про підозру.

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Теги: НАБУ, декларація, майно, депутат, Волиньрада
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Коментарі 1
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Єбу..ь Микитюка аж аміла у вухах шумить))
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