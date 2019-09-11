Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП
Сьогодні, 12:38
Сьогодні вранці, 17 березня, у селі Струмівка Луцького району сталася аварія за участі карети швидкої допомоги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП сталася біля АЗС WOG. Як виявилося, зіткнулися "швидка" та легковик KIA.
Про постраждалих наразі невідомо. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП сталася біля АЗС WOG. Як виявилося, зіткнулися "швидка" та легковик KIA.
Про постраждалих наразі невідомо. Деталі – згодом.
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