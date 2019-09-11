Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП

Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП
Сьогодні вранці, 17 березня, у селі Струмівка Луцького району сталася аварія за участі карети швидкої допомоги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП сталася біля АЗС WOG. Як виявилося, зіткнулися "швидка" та легковик KIA.

Про постраждалих наразі невідомо. Деталі – згодом.
Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП
Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП



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Теги: ДТП, Струмівка, швидка допомога, Луцьк
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