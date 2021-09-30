Заступник військового комісара з Волині став співавтором краєзнавчої книги
Сьогодні, 05:28
На Волині презентували науково-краєзнавче видання дослідження з історії села Тоболи Камінь-Каширського району.
Співавтором видання став заступник військового комісара з Любешівщини, - пише газета "Нове життя".
Презентація книги «Тоболи – поблизу Стоходу» відбулася у Будинку культури с. Тоболи. Автор і упорядник – Микола Борбич , співавтор – Костянтин Борбич, який відомий на Любешівщині як заступник військового комісара-начальника відділення комплектування Любешівського районного військового комісаріату.
Презентували книгу донька Миколи Федотовича Ірина Миколаївна та співавтор видання Костянтин Федотович.
Ця книга є коротким науково-краєзнавчим дослідженням з історії села Тоболи.
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Співавтором видання став заступник військового комісара з Любешівщини, - пише газета "Нове життя".
Презентація книги «Тоболи – поблизу Стоходу» відбулася у Будинку культури с. Тоболи. Автор і упорядник – Микола Борбич , співавтор – Костянтин Борбич, який відомий на Любешівщині як заступник військового комісара-начальника відділення комплектування Любешівського районного військового комісаріату.
Презентували книгу донька Миколи Федотовича Ірина Миколаївна та співавтор видання Костянтин Федотович.
Ця книга є коротким науково-краєзнавчим дослідженням з історії села Тоболи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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