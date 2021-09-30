Заступник військового комісара з Волині став співавтором краєзнавчої книги





Співавтором видання став заступник військового комісара з Любешівщини, - пише газета "Нове життя".



Презентація книги «Тоболи – поблизу Стоходу» відбулася у Будинку культури с. Тоболи. Автор і упорядник – Микола Борбич , співавтор – Костянтин Борбич, який відомий на Любешівщині як заступник військового комісара-начальника відділення комплектування Любешівського районного військового комісаріату.



Презентували книгу донька Миколи Федотовича Ірина Миколаївна та співавтор видання Костянтин Федотович.



Ця книга є коротким науково-краєзнавчим дослідженням з історії села Тоболи.

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