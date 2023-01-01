Зеленський підписав закон про заборону російських географічних назв

Зеленський підписав закон про заборону російських географічних назв
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

"Присвоєння географічним об’єктам, юридичним особам та об’єктам права власності назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події, забороняється", - йдеться в документі.

Окрім цього у законі зазначається, що російське панування на українських землях супроводжувалось системними заходами, спрямованими на асиміляцію українського народу, заборону та викорінення української мови та культури, руйнування його традицій, духовної культури та етнічної самобутності, а також систематичними масовими репресіями, наслідком яких стало знищення мільйонів людей.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

За даними опитування КМІС, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: топоніми, Україна, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підписав закон про заборону російських географічних назв
Сьогодні, 06:31
Заступник військового комісара з Волині став співавтором краєзнавчої книги
Сьогодні, 05:28
Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які в неї є
Сьогодні, 03:42
Як у найбільш підтопленій громаді Волині борються із водою. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Українці на тлі війни зловживають заспокійливими, – МОЗ
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни
25 лютий, 01:15
«Ми захищаємось від найбільшої антиєвропейської сили»: Зеленський виступив у Європарламенті «Ми захищаємось від найбільшої антиєвропейської сили»: Зеленський виступив у Європарламенті
09 лютий, 13:12
«Заздалегідь дякую за літаки»: що сказав Зеленський у парламенті Великої Британії «Заздалегідь дякую за літаки»: що сказав Зеленський у парламенті Великої Британії
08 лютий, 16:20
Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, – Зеленський Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, – Зеленський
23 січень, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав закон про заборону російських географічних назв
Сьогодні, 06:31
 0
Заступник військового комісара з Волині став співавтором краєзнавчої книги
Сьогодні, 05:28
 0
Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які в неї є
Сьогодні, 03:42
 0
Як у найбільш підтопленій громаді Волині борються із водою. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Українці на тлі війни зловживають заспокійливими, – МОЗ
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8