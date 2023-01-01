У луцькій стоматполіклініці з новим керівником збільшилися доходи. ВІДЕО





Про це розповів в.о. директора стоматполіклініки Іван Примачук, – йдеться в сюжеті телеканалу



Іван Примачук уже пів року обіймає посаду головного лікаря. На минулого керівника медзакладу було чимало нарікань: і через застарілу матеріальну базу, і через неприбутковість, і через малу кількість пацієнтів.



Зі слів нового керівника, за цей час вдалося трохи оновити матеріально-технічну базу, хоч ще заплановані закупівлі і на майбутнє.



Посадовець розповів, що за ці пів року доходи стоматполіклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень.



«В нас покращилося виконання планових зобов’язань. Особливо в терапевтичних відділеннях», – зазначив він.



Окрім того, зі слів керівника, навіть вдалося підняли зарплату лікарям.



Проте кардинальних змін у стоматполіклініці за пів року роботи депутати не помітили. Зокрема у питанні прибутків. Адже Луцька міська рада частково продовжує фінансувати комунальний заклад. Не вистачає покрити витрати за «комуналку».



«Загалом немає такого великого стрибка в прибутку. Ми знали про це, і говорили як із попереднім керівником, яка нам доводила, що співпраця з НЦЗУ не є основною. Через те, що ми розуміли, що вони не платять усі суми, які б покривали потреби, які потрібні для стоматполіклініки. Ми уже знаємо, що фактично стоматполіклініки працюють на самоокупність. Ми як фінансували з міського бюджету частину комунальних послуг, так і фінансуємо», – зазначила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Алла Надточій.



Крім того, тарифи у Луцькій стоматполіклініки не змінювали, лише на імплантацію. Проте у луцькій мерії зазначають, що незабаром питання тарифів теж переглянуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За пів року під новим керівництвом доходи Луцької міської стоматполіклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень.Про це розповів в.о. директора стоматполіклініки, – йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Іван Примачук уже пів року обіймає посаду головного лікаря. На минулого керівника медзакладу було чимало нарікань: і через застарілу матеріальну базу, і через неприбутковість, і через малу кількість пацієнтів.Зі слів нового керівника, за цей час вдалося трохи оновити матеріально-технічну базу, хоч ще заплановані закупівлі і на майбутнє.Посадовець розповів, що за ці пів року доходи стоматполіклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень.«В нас покращилося виконання планових зобов’язань. Особливо в терапевтичних відділеннях», – зазначив він.Окрім того, зі слів керівника, навіть вдалося підняли зарплату лікарям.Проте кардинальних змін у стоматполіклініці за пів року роботи депутати не помітили. Зокрема у питанні прибутків. Адже Луцька міська рада частково продовжує фінансувати комунальний заклад. Не вистачає покрити витрати за «комуналку».«Загалом немає такого великого стрибка в прибутку. Ми знали про це, і говорили як із попереднім керівником, яка нам доводила, що співпраця з НЦЗУ не є основною. Через те, що ми розуміли, що вони не платять усі суми, які б покривали потреби, які потрібні для стоматполіклініки. Ми уже знаємо, що фактично стоматполіклініки працюють на самоокупність. Ми як фінансували з міського бюджету частину комунальних послуг, так і фінансуємо», – зазначила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Алла Надточій.Крім того, тарифи у Луцькій стоматполіклініки не змінювали, лише на імплантацію. Проте у луцькій мерії зазначають, що незабаром питання тарифів теж переглянуть.

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