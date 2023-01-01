На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку

Василем Гайченею.



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«У рідному селі Героя провели в останню дорогу сотні людей. У захисника залишилися дружина, донька, батьки, брат», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 6 червня 2023 року,



На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 10 червня, у селі Люб'язь Любешівської громади попрощалися із загиблим на Запорізькому напрямкуПро це повідомляє Нове життя.

«У рідному селі Героя провели в останню дорогу сотні людей. У захисника залишилися дружина, донька, батьки, брат», - йдеться у дописі.Нагадаємо, 6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.

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