На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку

На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку
У суботу, 10 червня, у селі Люб'язь Любешівської громади попрощалися із загиблим на Запорізькому напрямку Василем Гайченею.

Про це повідомляє Нове життя.

«У рідному селі Героя провели в останню дорогу сотні людей. У захисника залишилися дружина, донька, батьки, брат», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.

На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.

На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку


На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку


На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку


На Волині в останню дорогу провели Героя Василя Гайченю, який загинув внаслідок нещасного випадку

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Теги: війна, Росія, Україна
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