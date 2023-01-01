Добрі новини від ВолиньPost за 10 червня

Українцям і українкам після після все нових і нових страшних злочинів часто думається: «Ну все, гіршого вже не може бути». Але озвірілі, зазомбовані путінською брехнею рашисти знаходять способи довести, що таки може, вчиняють нові звіртсва і воєнні злочини.Все ж кожен і кожна із нас у потоці жахіть знаходить щось таке, що розчулює до сліз, повертає віру у людей і в те, що зло таки буде покаране, а світло переможе темряву. Саме тому ми щодня «підсвічуємо» добрі новини у окремій вечірній рубриці.Сьогодні, 10 червня, ми писали про таке:Волинянин, житель села Велика Глушапроявив винахідливість для допомоги українським військовим. Хлопець продає футболки відомих футболістів, а гроші віддає волонтерам, які допомагають армії.Богдан, навчаючись у Національному університеті водного господарства та природокористування, веде сторінку в Instagram «Підслухано ФК Волинь». Там і надихнувся ідеєю продавати футболки відомих футболістів, а виручені кошти долучати до зборів на потреби ЗСУ. Відтак, коли виникла необхідність придбати автомобіль для односельчанина, який наразі боронить Україну від російських загарбників, одразу відгукнувся та оголосив збір."Староста села Олександр Токарчук повідомив, що один із великоглушанців, який перебуває на передовій у складі 100-ї бригади, потребує нашої допомоги. А це, як виявилося, мій товариш та недалекий сусід, з яким свого часу любили поганяти м’яча. Тому я був радий організувати хорошу справу. У результаті до неї доєдналися небайдужі жителі нашого села та інші", — розповідає Богдан.Отож місцеві жителі переказали кошти на відповідні рахунки, а фанати футболу, колекціонери донатили, купуючи футболки відомих гравців. І, як зауважує хлопець, продавати речі футболістів вдавалося за досить таки немалі суми.Уродженець Володимира, колишній гравець ФК "Волинь"– срібний призер чемпіонату Вірменії з футболу у складі єреванського «Пюніка».«Пюнік» став другим у внутрішній першості Вірменії, поступившись чемпіонату сезону 2022/2023 всього трьома очками, тобто єреванський клуб здобув всього на одну перемогу менше, адже у «Пюніка»: 25 перемог, 5 нічиїх та 6 поразок, тоді як в «Урарту»: 26 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.Математичні шанси на тріумф у чемпіонату команда уродженця Володимира втратила у передостанньому турі, поступившись «Урарту» із мінімальним рахунком 0:1.Роман Карасюк приєднався до «Пюніка» перед стартом сезону 2022/2023, за єреванський клуб півзахисник провів 21 матч, втративши місце в основі під завершення сезону.із волинського села Судче з дитинства обожнює вишивати. Любов передалася від батьків, адже вишивальницею була матір, а батько - набивав килими.Ольга Данилівна найбільше полюбляє вишивати гладдю.У творчому арсеналі жінки є і рушники, й наволочки, і простирадла. Основне ж місце займають вишиванки, які згаптувала Ольга Некоз не лише для рідних. Поїхали її роботи навіть у Сполучені Штати Америки та у Вірменію.Щодо останньої країни, то наша землячка добре пам’ятає цю історію, хоч із того часу збігло вже чимало води в ріку життя.«Я в Очакові тоді була на сезонних заробітках. Дівчата ввечері йдуть на танці, а я залишаюся вдома й усе вишиваю. От так уже тяжіє моя душа до цієї справи, що миліша вона навіть за гуляння була. А якось прийшов із моїми подружками до нас хлопець із Єревану. Як побачив простиню, вишиту гладдю, то відразу сказав, що забере її для мами у Вірменію. Так і зробив, купив її в мене», – пригадує Ольга Данилівна.Зізнається жителька Судча, що полотно, голку і нитки завжди возила із собою, куди б не їхала на заробітки. То вже й не в дивину, що вдома вона теж не розлучається із рукоділлям. Попри те, що в господарстві праці завжди вистачає, на роботі теж клопоти є (трудиться жінка у сільському закладі культури), Ольга Некоз чи не щодня знаходить час і для вишивання. Навіть коли були проблеми з електропостачанням, теж не полишала цієї справи.Вже традиційна щоденна добра статистика!Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Також російські війська втрачають на війні техніку:— танків — 3909 (+8 за вчора);— бойових броньованих машин — 7607 (+7);— артилерійських систем — 3717 (+15);— РСЗВ — 600 (+1);— засоби ППО — 362 (+3);— літаків — 314;— гелікоптерів — 299;— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);— крилаті ракети — 1176 (+5);— кораблі та катери — 18;— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18);— спеціальна техніка — 507 (+5).Найвища в Україні гойдалка розташована на Волині, у селі Поромів Володимирського району.Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація – за посиланням.Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади. Її встановили восени 2021 року.Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.Ми розуміємо, що ця новина, скажімо так, сумнівно добра. Бо контранступ означає, що боротьба для наших захисників і захисниць буде ще важчою. Все ж, це - можливість забрати свої землі у клятих опупантів.Президент Українизаявив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, а українські військові налаштовані позитивно.Президент закликав українців не довіряти Telegram-каналам та "особливо Путіну".Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що у соцмережах та ЗМІ з’явилося багато інформації про початок контрнаступу, а також, що про це заявив президент РФ Володимир Путін, Зеленський зазначив:"Важливо, що Росія відчуває постійно, що їм недовго залишилося… Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально. Вважаю, що ми обовязково все це будемо відчувати. Довіряти треба нашим військовим і я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків… Всі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте".