11 червня на Волині: гортаючи календар

11 червня на Волині: гортаючи календар
11 червня віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.

Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.

Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.

У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:

Не можна братися за нову справу.
Заборонено сваритися.
Не можна полювати.
Не слід вирушати в далекі подорожі.

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Теги: іменини, календар
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