11 червня на Волині: гортаючи календар

11 червня віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства(на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:Не можна братися за нову справу.Заборонено сваритися.Не можна полювати.Не слід вирушати в далекі подорожі.