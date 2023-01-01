11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
11 червня віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.
Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:
Не можна братися за нову справу.
Заборонено сваритися.
Не можна полювати.
Не слід вирушати в далекі подорожі.
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Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:
Не можна братися за нову справу.
Заборонено сваритися.
Не можна полювати.
Не слід вирушати в далекі подорожі.
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