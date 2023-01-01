Верховна Рада збільшила тривалість відпусток для військових





Про це Олексій Гончаренко.



«Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат - військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами. Нарешті справедливість відновлена», – написав Гончаренко.



За його словами, законопроєкт ще має піти на підпис спікеру парламенту Русланові Стефанчуку, а після – президенту Володимиру Зеленському. Лише після цього документ набуде чинності.



Раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток.



Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада збільшила термін відпустки військовослужбовцям до 40 днів. Рішення підтримали 270 народних обранців.Про це повідомив автор законопроєкту, народний депутат«Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат - військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами. Нарешті справедливість відновлена», – написав Гончаренко.За його словами, законопроєкт ще має піти на підпис спікеру парламенту, а після – президентуЛише після цього документ набуде чинності.Раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток.Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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