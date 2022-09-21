Українцям планують спростити отримання субсидій: що зміниться

Українцям планують спростити отримання субсидій: що зміниться
Уряд планує спростити механізм отримання субсидій в Україні. Після змін достатньо буде подати коротку заявку та інформацію про склад родини.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр повідомила, що для отримання коштів буде достатньо подати коротку заявку та інформацію про склад родини, а далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно.

"У Пенсійному фонді заведено акаунти чи особисті кабінети для всіх надавачів послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг", - повідомила Жолнович.


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Теги: субсидія, Міністерство соціальної політики
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