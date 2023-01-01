На Харківщині росіяни обстріляли бригаду рятувальників, які гасили пожежу: один загинув

На Харківщині росіяни обстріляли бригаду рятувальників, які гасили пожежу: один загинув
Росіяни обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув, інший госпіталізований.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

«Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області», – повідомили в ДСНС.

У службі додали, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

«Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні», – зазначили в ДСНС.

На Харківщині росіяни обстріляли бригаду рятувальників, які гасили пожежу: один загинув

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Теги: ДСНС, Харківщина, обстріл, росіяни, війна
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