На Харківщині росіяни обстріляли бригаду рятувальників, які гасили пожежу: один загинув

Росіяни обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув, інший госпіталізований.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.«Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області», – повідомили в ДСНС.У службі додали, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській областібуло 29 років.«Його колега – пожежний-рятувальникзазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні», – зазначили в ДСНС.