У Луцьку шахрай, який нажився на розмитненні авто, отримав умовне покарання





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Як ідеться у вироку, в січні 2019 року Андрій М. повідомив потерпілому, що він надає послуги з розмитнення авто, зокрема може розмитнити його «опель вектра». Згодом обвинувачений отримав від потерпілого документи та номерні знаки, запевнивши, що розмитнить авто.



Однак, не маючи наміру здійснювати розмитнення, Андрій М. повідомив потерпілому, що документи готові, а для закінчення процедури йому необхідно передати 2500 доларів. Будучи введеним в оману, потерпілий передав шахраю кошти поблизу заводу «Модерн Експо». Сума збитків – 69 тисяч 250 гривень.



Раніше судимий шахрай визнав свою вину, відзначивши, що збитки повністю відшкодував.



Оскільки потерпілий не наполягав на суворому покаранні, реальний термін на один рік та вісім місяців для Андрія М. суд замінив трьома роками іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд призначив шахраю, який пообіцяв чоловіку розмитнити авто та вкрав у нього понад 69 тисяч гривень, умовне покарання.Про це пишуть Волинські новини Як ідеться у вироку, в січні 2019 рокуповідомив потерпілому, що він надає послуги з розмитнення авто, зокрема може розмитнити його «опель вектра». Згодом обвинувачений отримав від потерпілого документи та номерні знаки, запевнивши, що розмитнить авто.Однак, не маючи наміру здійснювати розмитнення, Андрій М. повідомив потерпілому, що документи готові, а для закінчення процедури йому необхідно передати 2500 доларів. Будучи введеним в оману, потерпілий передав шахраю кошти поблизу заводу «Модерн Експо». Сума збитків – 69 тисяч 250 гривень.Раніше судимий шахрай визнав свою вину, відзначивши, що збитки повністю відшкодував.Оскільки потерпілий не наполягав на суворому покаранні, реальний термін на один рік та вісім місяців для Андрія М. суд замінив трьома роками іспитового терміну.

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