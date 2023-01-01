Єпископ Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ вийшов із коми

Єпископ Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ вийшов із коми
Єпископ Гавриїл, який керує Рівненсько-Волинською єпархією, вийшов з коми і нині уже перебуває на домашньому лікуванні.

Про це у п’ятницю, 9 червня, повідомили на сторінці Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України.

«Я маю дуже негативні наслідки трьох ковідів (серце ледве живе) - зараз мав кому, але лікарі повернули на землю. Тож - побачимося! Але - період реабілітації буде довгий. Ваші добрі прохання до Бога мене повернули. Я багато передумав - маю надію у нашій єпархії буде багато добра. Єпископ Гавриїл», - передають його слова у єпархії.

Відомо, що єпископ Гавриїл уже повернувся з лікарні додому. Надалі — домашнє лікування та санаторій. Лікар попередив - певний час жодних нервувань, бо може бути гіпертонічний кризис.

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Теги: Єпископ Гавриїл, ПЦУ, кома
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