Єпископ Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ вийшов із коми
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Єпископ Гавриїл, який керує Рівненсько-Волинською єпархією, вийшов з коми і нині уже перебуває на домашньому лікуванні.
Про це у п’ятницю, 9 червня, повідомили на сторінці Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України.
«Я маю дуже негативні наслідки трьох ковідів (серце ледве живе) - зараз мав кому, але лікарі повернули на землю. Тож - побачимося! Але - період реабілітації буде довгий. Ваші добрі прохання до Бога мене повернули. Я багато передумав - маю надію у нашій єпархії буде багато добра. Єпископ Гавриїл», - передають його слова у єпархії.
Відомо, що єпископ Гавриїл уже повернувся з лікарні додому. Надалі — домашнє лікування та санаторій. Лікар попередив - певний час жодних нервувань, бо може бути гіпертонічний кризис.
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Про це у п’ятницю, 9 червня, повідомили на сторінці Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України.
«Я маю дуже негативні наслідки трьох ковідів (серце ледве живе) - зараз мав кому, але лікарі повернули на землю. Тож - побачимося! Але - період реабілітації буде довгий. Ваші добрі прохання до Бога мене повернули. Я багато передумав - маю надію у нашій єпархії буде багато добра. Єпископ Гавриїл», - передають його слова у єпархії.
Відомо, що єпископ Гавриїл уже повернувся з лікарні додому. Надалі — домашнє лікування та санаторій. Лікар попередив - певний час жодних нервувань, бо може бути гіпертонічний кризис.
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