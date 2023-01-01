Програміст-ухилянт з підробленими документами намагався втекти з країни через «Ягодин»
Сьогодні, 03:00
Ухилянт, який за дві тисячі доларів придбав підроблені документи, щоб втекти з України, заплатить 68 тисяч гривень штрафу.
Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть Волинські новини.
Торік у червні уродженець Чернігівщини Олег Т. за місцем свого проживання у Києві через Telegram домовився із невстановленими особами про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України.
Зокрема, ухилянт замовив військовий квиток, довідку військово-лікарської комісії та довідку про виключення з військового обліку. За підробки він заплатив дві тисячі доларів.
Читати ще: За $2,5 тис. придбав довідку ВЛК: програміст, який намагався виїхати через Ягодин, заплатить 93,5 тис. грн штрафу
На початку листопада обвинувачений отримав документи посилкою через «Нову пошту». А вже у березні він використав підробки, перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин». Працівники ДПС на липові документи не купилися.
Дії ухилянта кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.
В підсумку суд оштрафував Олега Т. на 68 тисяч гривень.
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Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть Волинські новини.
Торік у червні уродженець Чернігівщини Олег Т. за місцем свого проживання у Києві через Telegram домовився із невстановленими особами про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України.
Зокрема, ухилянт замовив військовий квиток, довідку військово-лікарської комісії та довідку про виключення з військового обліку. За підробки він заплатив дві тисячі доларів.
Читати ще: За $2,5 тис. придбав довідку ВЛК: програміст, який намагався виїхати через Ягодин, заплатить 93,5 тис. грн штрафу
На початку листопада обвинувачений отримав документи посилкою через «Нову пошту». А вже у березні він використав підробки, перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин». Працівники ДПС на липові документи не купилися.
Дії ухилянта кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.
В підсумку суд оштрафував Олега Т. на 68 тисяч гривень.
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