Програміст-ухилянт з підробленими документами намагався втекти з країни через «Ягодин»





Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть



Торік у червні уродженець Чернігівщини Олег Т. за місцем свого проживання у Києві через Telegram домовився із невстановленими особами про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України.



Зокрема, ухилянт замовив військовий квиток, довідку військово-лікарської комісії та довідку про виключення з військового обліку. За підробки він заплатив дві тисячі доларів.



Читати ще: За $2,5 тис. придбав довідку ВЛК: програміст, який намагався виїхати через Ягодин, заплатить 93,5 тис. грн штрафу



На початку листопада обвинувачений отримав документи посилкою через «Нову пошту». А вже у березні він використав підробки, перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин». Працівники ДПС на липові документи не купилися.



Дії ухилянта кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.



В підсумку суд оштрафував Олега Т. на 68 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ухилянт, який за дві тисячі доларів придбав підроблені документи, щоб втекти з України, заплатить 68 тисяч гривень штрафу.Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть Волинські новини. Торік у червні уродженець Чернігівщиниза місцем свого проживання у Києві через Telegram домовився із невстановленими особами про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України.Зокрема, ухилянт замовив військовий квиток, довідку військово-лікарської комісії та довідку про виключення з військового обліку. За підробки він заплатив дві тисячі доларів.Читати ще: За $2,5 тис. придбав довідку ВЛК: програміст, який намагався виїхати через Ягодин, заплатить 93,5 тис. грн штрафуНа початку листопада обвинувачений отримав документи посилкою через «Нову пошту». А вже у березні він використав підробки, перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин». Працівники ДПС на липові документи не купилися.Дії ухилянта кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.В підсумку суд оштрафував Олега Т. на 68 тисяч гривень.

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