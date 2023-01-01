У селі на Волині будівлю ветлікарні продали за 870 гривень
Сьогодні, 07:13
У селі Велика Глуша Камінь-Каширської громади з молотка за копійки продали приміщення, в якому кілька десятків років знаходилась сільська ветеринарна лікарня. Мова про будинок, площею 71 м.кв. у.
У рамках малої приватизації, Фонд державного майна України виставив на продаж десятки об’єктів нерухомості на Волині. Серед них – адмінбудівлі, гаражі, земельні ділянки, колишні ФАПи, і приміщення ветлікарень, - пише Інсайдер медіа.
Мова йде не про великі комерційно-привабливі об’єкти, а про типову сільську і районну інфраструктуру. Однак, завдяки тому, що нині, система продажів державного майна передбачає торги у формі різних аукціонів «без умов», гібридних голландських чи трираундових англійських аукціонів. Таким чином, одні об’єкти нерухомості, які Фонд державного майна порахував не потрібними – можна виставити на аукціон за одну суму, а продати потрібним людям за копійки.
Так до прикладу аукціон з продажу приміщення Великоглушанської дільничої лікарні ветмедицини загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: Волинська обл., Камінь- Каширський р-н, с. Велика Глуша, вул. Пасика Олександра, 21.
На майданчику Прозоро ще у грудні 2022 року з’явилось оголошення про продаж цього приміщення. Торги відбулись оперативно – вже 30 грудня 2022 року визначили переможця.
Щодо самого лоту, то цікавим фактом є те, що Фонд державного майна України, не спромігся зробити реальний огляд об’єкту з описом.
В той же час, на фото, прикріпленому до оголошення про продаж об’єкту є очевидні несумісності по технічним характеристикам. До прикладу – наявність металопластикових вікон.
Першопочатково ціна приміщення була 30 тисяч гривень, але охочих придбати не знайшлося. Після низки невдалих торгів ціну що збили вдвічі і продали на голандському аукціоні (зі зниженням ціни) за 800 гривень
«Я чув, що його наче виставили на продаж. Це приміщення не стоїть у нас на балансі. Це добротна хата, хороше місце розташування. Якби ми знали, що ветлікарня продається, то думаю, тут і серед місцевих було б багато бажаючих придбати цей будинок. Тим більше за таку ціну. У нас також живуть переселенці, тому думаю, ми б знайшли можливість купити її і облаштувати під такі потреби – допомогли б з меблями, ремонтом, технікою… і було б нормальне житло для когось з тих, хто був вимушений поїхати з зони бойових дій. Та я б і сам знайшов гроші і заплатив за таке житло для таких потреб», - каже староста села Велика Глуша Олександр Т.
Та в результаті торгів у форматі голландського етапу, приміщення ветлікарні продали за… 879,49 грн. Ціну на приміщення ветлікарні у с.Велика Глуша протягом аукціону знижували аж 94 рази! І в результаті добротний будинок – продали за суму, яка у 16 разів нижче виставленої вартості на аукціоні. А якщо порівнювати з ціною на подібні об’єкти по навколишніх селах, які вартують в середньому 5000-7000$ (160 000-220 000),то вартість ветклініки, нижча середньоринкової майже у 180 разів!
Цікаво, що новим власником приміщення колишньої ветлікарні став Якiв Володимирович Бiлоусов.
З інформації, отриманої з відкритих джерел журналістам вдалось дізнатись, що Якiв Володимирович Бiлоусов – був серед засновників однієї з біолабораторій. Мова йде про ТОВ «МедТехПром» з пропискою в місті Дніпро.
Компанія займалась виробництвом медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичні пристосування, оптовою торгівлею фармацевтичними товарами і медичною практикою.
Однак, це підприємство, яке називало себе конструкторською організацією, припинило свою діяльність остаточно ще в 2017 році.
Варто відзначити й те, що практично у сусідньому селі Фонд державного майна продав аналогічний об’єкт – приміщення ветеринарної дільниці у селі Ветли.
Площа старенького дерев’яного будинку – всього 45,6 м.кв., рік забудови той самий - 1958-й. Однак його ФДМУ вирішило продавати не за «гібридним голландським аукціоном», а за «трираундовим англійським аукціоном».
В результаті, стареньку хатину при початковій ціні 6 236,5 купили за 8 200 грн. Що вже більше на 2000 грн. Придбала дерев’яний будинок – Ольга Степанівна Свиридко. Про цю жінку теж в мережі не так багато інформації.
Окрім Якова Володимировича Бiлоусова, називають одним з співвласників у рівних пропорціях по 25%:
1. Валерій Вікторович Літка - 25%
2. Олена Федорівна Неклеса – 25%
3. Ірина Миколаївна Хіміч – 25%
Однак, ці люди не фігурують більше в жодній з офіційних юрустанов чи дослідних організацій. Щоправда, Яків Володимирович Белоусов є серед співзасновників проросійської політичної партії «Нова економічна партія».
Проте підтвердити, чи спростувати цю інформацію не вдалося.
Тим не менше – добротне приміщення ветлікарні в одному селі – продали за меншу у рази ціну, від приміщення у набагато гіршому стані в сусідньому селі.
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У рамках малої приватизації, Фонд державного майна України виставив на продаж десятки об’єктів нерухомості на Волині. Серед них – адмінбудівлі, гаражі, земельні ділянки, колишні ФАПи, і приміщення ветлікарень, - пише Інсайдер медіа.
Мова йде не про великі комерційно-привабливі об’єкти, а про типову сільську і районну інфраструктуру. Однак, завдяки тому, що нині, система продажів державного майна передбачає торги у формі різних аукціонів «без умов», гібридних голландських чи трираундових англійських аукціонів. Таким чином, одні об’єкти нерухомості, які Фонд державного майна порахував не потрібними – можна виставити на аукціон за одну суму, а продати потрібним людям за копійки.
Так до прикладу аукціон з продажу приміщення Великоглушанської дільничої лікарні ветмедицини загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: Волинська обл., Камінь- Каширський р-н, с. Велика Глуша, вул. Пасика Олександра, 21.
На майданчику Прозоро ще у грудні 2022 року з’явилось оголошення про продаж цього приміщення. Торги відбулись оперативно – вже 30 грудня 2022 року визначили переможця.
Щодо самого лоту, то цікавим фактом є те, що Фонд державного майна України, не спромігся зробити реальний огляд об’єкту з описом.
В той же час, на фото, прикріпленому до оголошення про продаж об’єкту є очевидні несумісності по технічним характеристикам. До прикладу – наявність металопластикових вікон.
Першопочатково ціна приміщення була 30 тисяч гривень, але охочих придбати не знайшлося. Після низки невдалих торгів ціну що збили вдвічі і продали на голандському аукціоні (зі зниженням ціни) за 800 гривень
«Я чув, що його наче виставили на продаж. Це приміщення не стоїть у нас на балансі. Це добротна хата, хороше місце розташування. Якби ми знали, що ветлікарня продається, то думаю, тут і серед місцевих було б багато бажаючих придбати цей будинок. Тим більше за таку ціну. У нас також живуть переселенці, тому думаю, ми б знайшли можливість купити її і облаштувати під такі потреби – допомогли б з меблями, ремонтом, технікою… і було б нормальне житло для когось з тих, хто був вимушений поїхати з зони бойових дій. Та я б і сам знайшов гроші і заплатив за таке житло для таких потреб», - каже староста села Велика Глуша Олександр Т.
Та в результаті торгів у форматі голландського етапу, приміщення ветлікарні продали за… 879,49 грн. Ціну на приміщення ветлікарні у с.Велика Глуша протягом аукціону знижували аж 94 рази! І в результаті добротний будинок – продали за суму, яка у 16 разів нижче виставленої вартості на аукціоні. А якщо порівнювати з ціною на подібні об’єкти по навколишніх селах, які вартують в середньому 5000-7000$ (160 000-220 000),то вартість ветклініки, нижча середньоринкової майже у 180 разів!
Цікаво, що новим власником приміщення колишньої ветлікарні став Якiв Володимирович Бiлоусов.
З інформації, отриманої з відкритих джерел журналістам вдалось дізнатись, що Якiв Володимирович Бiлоусов – був серед засновників однієї з біолабораторій. Мова йде про ТОВ «МедТехПром» з пропискою в місті Дніпро.
Компанія займалась виробництвом медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичні пристосування, оптовою торгівлею фармацевтичними товарами і медичною практикою.
Однак, це підприємство, яке називало себе конструкторською організацією, припинило свою діяльність остаточно ще в 2017 році.
Варто відзначити й те, що практично у сусідньому селі Фонд державного майна продав аналогічний об’єкт – приміщення ветеринарної дільниці у селі Ветли.
Площа старенького дерев’яного будинку – всього 45,6 м.кв., рік забудови той самий - 1958-й. Однак його ФДМУ вирішило продавати не за «гібридним голландським аукціоном», а за «трираундовим англійським аукціоном».
В результаті, стареньку хатину при початковій ціні 6 236,5 купили за 8 200 грн. Що вже більше на 2000 грн. Придбала дерев’яний будинок – Ольга Степанівна Свиридко. Про цю жінку теж в мережі не так багато інформації.
Окрім Якова Володимировича Бiлоусова, називають одним з співвласників у рівних пропорціях по 25%:
1. Валерій Вікторович Літка - 25%
2. Олена Федорівна Неклеса – 25%
3. Ірина Миколаївна Хіміч – 25%
Однак, ці люди не фігурують більше в жодній з офіційних юрустанов чи дослідних організацій. Щоправда, Яків Володимирович Белоусов є серед співзасновників проросійської політичної партії «Нова економічна партія».
Проте підтвердити, чи спростувати цю інформацію не вдалося.
Тим не менше – добротне приміщення ветлікарні в одному селі – продали за меншу у рази ціну, від приміщення у набагато гіршому стані в сусідньому селі.
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