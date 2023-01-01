У селі на Волині будівлю ветлікарні продали за 870 гривень





У рамках малої приватизації, Фонд державного майна України виставив на продаж десятки об’єктів нерухомості на Волині. Серед них – адмінбудівлі, гаражі, земельні ділянки, колишні ФАПи, і приміщення ветлікарень, - пише



Мова йде не про великі комерційно-привабливі об’єкти, а про типову сільську і районну інфраструктуру. Однак, завдяки тому, що нині, система продажів державного майна передбачає торги у формі різних аукціонів «без умов», гібридних голландських чи трираундових англійських аукціонів. Таким чином, одні об’єкти нерухомості, які Фонд державного майна порахував не потрібними – можна виставити на аукціон за одну суму, а продати потрібним людям за копійки.



Так до прикладу аукціон з продажу приміщення Великоглушанської дільничої лікарні ветмедицини загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: Волинська обл., Камінь- Каширський р-н, с. Велика Глуша, вул. Пасика Олександра, 21.



На майданчику Прозоро ще у грудні 2022 року з’явилось оголошення про продаж цього приміщення. Торги відбулись оперативно – вже 30 грудня 2022 року визначили переможця.



Щодо самого лоту, то цікавим фактом є те, що Фонд державного майна України, не спромігся зробити реальний огляд об’єкту з описом.



В той же час, на фото, прикріпленому до оголошення про продаж об’єкту є очевидні несумісності по технічним характеристикам. До прикладу – наявність металопластикових вікон.







Першопочатково ціна приміщення була 30 тисяч гривень, але охочих придбати не знайшлося. Після низки невдалих торгів ціну що збили вдвічі і продали на голандському аукціоні (зі зниженням ціни) за 800 гривень



«Я чув, що його наче виставили на продаж. Це приміщення не стоїть у нас на балансі. Це добротна хата, хороше місце розташування. Якби ми знали, що ветлікарня продається, то думаю, тут і серед місцевих було б багато бажаючих придбати цей будинок. Тим більше за таку ціну. У нас також живуть переселенці, тому думаю, ми б знайшли можливість купити її і облаштувати під такі потреби – допомогли б з меблями, ремонтом, технікою… і було б нормальне житло для когось з тих, хто був вимушений поїхати з зони бойових дій. Та я б і сам знайшов гроші і заплатив за таке житло для таких потреб», - каже староста села Велика Глуша Олександр Т.



Та в результаті торгів у форматі голландського етапу, приміщення ветлікарні продали за… 879,49 грн. Ціну на приміщення ветлікарні у с.Велика Глуша протягом аукціону знижували аж 94 рази! І в результаті добротний будинок – продали за суму, яка у 16 разів нижче виставленої вартості на аукціоні. А якщо порівнювати з ціною на подібні об’єкти по навколишніх селах, які вартують в середньому 5000-7000$ (160 000-220 000),то вартість ветклініки, нижча середньоринкової майже у 180 разів!



Цікаво, що новим власником приміщення колишньої ветлікарні став Якiв Володимирович Бiлоусов.



З інформації, отриманої з відкритих джерел журналістам вдалось дізнатись, що Якiв Володимирович Бiлоусов – був серед засновників однієї з біолабораторій. Мова йде про ТОВ «МедТехПром» з пропискою в місті Дніпро.



Компанія займалась виробництвом медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичні пристосування, оптовою торгівлею фармацевтичними товарами і медичною практикою.



Однак, це підприємство, яке називало себе конструкторською організацією, припинило свою діяльність остаточно ще в 2017 році.



Варто відзначити й те, що практично у сусідньому селі Фонд державного майна продав аналогічний об’єкт – приміщення ветеринарної дільниці у селі Ветли.



Площа старенького дерев’яного будинку – всього 45,6 м.кв., рік забудови той самий - 1958-й. Однак його ФДМУ вирішило продавати не за «гібридним голландським аукціоном», а за «трираундовим англійським аукціоном».



В результаті, стареньку хатину при початковій ціні 6 236,5 купили за 8 200 грн. Що вже більше на 2000 грн. Придбала дерев’яний будинок – Ольга Степанівна Свиридко. Про цю жінку теж в мережі не так багато інформації.



Окрім Якова Володимировича Бiлоусова, називають одним з співвласників у рівних пропорціях по 25%:



1. Валерій Вікторович Літка - 25%

2. Олена Федорівна Неклеса – 25%

3. Ірина Миколаївна Хіміч – 25%



Однак, ці люди не фігурують більше в жодній з офіційних юрустанов чи дослідних організацій. Щоправда, Яків Володимирович Белоусов є серед співзасновників проросійської політичної партії «Нова економічна партія».



Проте підтвердити, чи спростувати цю інформацію не вдалося.



Тим не менше – добротне приміщення ветлікарні в одному селі – продали за меншу у рази ціну, від приміщення у набагато гіршому стані в сусідньому селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Велика Глуша Камінь-Каширської громади з молотка за копійки продали приміщення, в якому кілька десятків років знаходилась сільська ветеринарна лікарня. Мова про будинок, площею 71 м.кв. у.У рамках малої приватизації, Фонд державного майна України виставив на продаж десятки об’єктів нерухомості на Волині. Серед них – адмінбудівлі, гаражі, земельні ділянки, колишні ФАПи, і приміщення ветлікарень, - пише Інсайдер медіа. Мова йде не про великі комерційно-привабливі об’єкти, а про типову сільську і районну інфраструктуру. Однак, завдяки тому, що нині, система продажів державного майна передбачає торги у формі різних аукціонів «без умов», гібридних голландських чи трираундових англійських аукціонів. Таким чином, одні об’єкти нерухомості, які Фонд державного майна порахував не потрібними – можна виставити на аукціон за одну суму, а продати потрібним людям за копійки.Так до прикладу аукціон з продажу приміщення Великоглушанської дільничої лікарні ветмедицини загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: Волинська обл., Камінь- Каширський р-н, с. Велика Глуша, вул. Пасика Олександра, 21.На майданчику Прозоро ще у грудні 2022 року з’явилось оголошення про продаж цього приміщення. Торги відбулись оперативно – вже 30 грудня 2022 року визначили переможця.Щодо самого лоту, то цікавим фактом є те, що Фонд державного майна України, не спромігся зробити реальний огляд об’єкту з описом.В той же час, на фото, прикріпленому до оголошення про продаж об’єкту є очевидні несумісності по технічним характеристикам. До прикладу – наявність металопластикових вікон.Першопочатково ціна приміщення була 30 тисяч гривень, але охочих придбати не знайшлося. Після низки невдалих торгів ціну що збили вдвічі і продали на голандському аукціоні (зі зниженням ціни) за 800 гривень«Я чув, що його наче виставили на продаж. Це приміщення не стоїть у нас на балансі. Це добротна хата, хороше місце розташування. Якби ми знали, що ветлікарня продається, то думаю, тут і серед місцевих було б багато бажаючих придбати цей будинок. Тим більше за таку ціну. У нас також живуть переселенці, тому думаю, ми б знайшли можливість купити її і облаштувати під такі потреби – допомогли б з меблями, ремонтом, технікою… і було б нормальне житло для когось з тих, хто був вимушений поїхати з зони бойових дій. Та я б і сам знайшов гроші і заплатив за таке житло для таких потреб», - каже староста села Велика ГлушаТа в результаті торгів у форматі голландського етапу, приміщення ветлікарні продали за… 879,49 грн. Ціну на приміщення ветлікарні у с.Велика Глуша протягом аукціону знижували аж 94 рази! І в результаті добротний будинок – продали за суму, яка у 16 разів нижче виставленої вартості на аукціоні. А якщо порівнювати з ціною на подібні об’єкти по навколишніх селах, які вартують в середньому 5000-7000$ (160 000-220 000),то вартість ветклініки, нижча середньоринкової майже у 180 разів!Цікаво, що новим власником приміщення колишньої ветлікарні ставЗ інформації, отриманої з відкритих джерел журналістам вдалось дізнатись, що Якiв Володимирович Бiлоусов – був серед засновників однієї з біолабораторій. Мова йде про ТОВ «МедТехПром» з пропискою в місті Дніпро.Компанія займалась виробництвом медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичні пристосування, оптовою торгівлею фармацевтичними товарами і медичною практикою.Однак, це підприємство, яке називало себе конструкторською організацією, припинило свою діяльність остаточно ще в 2017 році.Варто відзначити й те, що практично у сусідньому селі Фонд державного майна продав аналогічний об’єкт – приміщення ветеринарної дільниці у селі Ветли.Площа старенького дерев’яного будинку – всього 45,6 м.кв., рік забудови той самий - 1958-й. Однак його ФДМУ вирішило продавати не за «гібридним голландським аукціоном», а за «трираундовим англійським аукціоном».В результаті, стареньку хатину при початковій ціні 6 236,5 купили за 8 200 грн. Що вже більше на 2000 грн. Придбала дерев’яний будинок – Ольга Степанівна Свиридко. Про цю жінку теж в мережі не так багато інформації.Окрім Якова Володимировича Бiлоусова, називають одним з співвласників у рівних пропорціях по 25%:1.- 25%2.– 25%3.– 25%Однак, ці люди не фігурують більше в жодній з офіційних юрустанов чи дослідних організацій. Щоправда, Яків Володимирович Белоусов є серед співзасновників проросійської політичної партії «Нова економічна партія».Проте підтвердити, чи спростувати цю інформацію не вдалося.Тим не менше – добротне приміщення ветлікарні в одному селі – продали за меншу у рази ціну, від приміщення у набагато гіршому стані в сусідньому селі.

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