У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо
Сьогодні, 14:35
Сьогодні, 12 червня, на вулиці Зв'язківців, що у Луцьку, прогримів вибух. На місці події працюють пожежники та медики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Як прокоментувала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, в одному із приватних будинків, попередньо, вибухнув пропановий балон, на місці працює поліція, потерпілих немає.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Як прокоментувала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, в одному із приватних будинків, попередньо, вибухнув пропановий балон, на місці працює поліція, потерпілих немає.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Цікаво, де там "приватні будинки"?
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