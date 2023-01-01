У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо

У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо
Сьогодні, 12 червня, на вулиці Зв'язківців, що у Луцьку, прогримів вибух. На місці події працюють пожежники та медики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.

Як прокоментувала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, в одному із приватних будинків, попередньо, вибухнув пропановий балон, на місці працює поліція, потерпілих немає.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС, вибух, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цікаво, де там "приватні будинки"?
Відповісти
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стріляв по військовополонених за відмову говорити російською: СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії
Сьогодні, 15:10
У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо
Сьогодні, 14:35
Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського
Сьогодні, 14:20
У Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
01 червень, 17:40
ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
08 квітень, 12:04
У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
05 квітень, 01:01
У Луцьку легковик зіштовхнувся з автомобілем рятувальників. ФОТО У Луцьку легковик зіштовхнувся з автомобілем рятувальників. ФОТО
29 березень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку матері загиблого гвардійця вручили державну нагороду сина
Сьогодні, 15:45
 0
Біля Бахмута загинув 33-річний Герой з Волині Ігор Юрасов
Сьогодні, 15:30
 0
Стріляв по військовополонених за відмову говорити російською: СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії
Сьогодні, 15:10
 0
Перший магазин «MULTI COOK» – проєкт «Галя Балувана» – з’явився у Іспанії*
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8