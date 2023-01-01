У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.



Як прокоментувала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, в одному із приватних будинків, попередньо, вибухнув пропановий балон, на місці працює поліція, потерпілих немає.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 червня, на вулиці Зв'язківців, що у Луцьку, прогримів вибух. На місці події працюють пожежники та медики.Про цеповідомили читачі.Як прокоментувала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, в одному із приватних будинків, попередньо, вибухнув пропановий балон, на місці працює поліція, потерпілих немає.Деталі – згодом.

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