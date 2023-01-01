Втрати росії минулої доби сягнули 990 вояк





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати армії рф з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,



танки – 4 905 (+42) од,



бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,



артилерійські системи – 6 763 (+32) од,



РСЗВ – 811 (+2) од,



засоби ППО – 545 (+0) од,



літаки – 316 (+0) од,



гелікоптери – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),



крилаті ракети – 1 531 (+1),



кораблі /катери – 20 (+0) од,



підводні човни – 1 (+0) од,



автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,



спеціальна техніка – 966 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили 990 російських загарбників.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,танки – 4 905 (+42) од,бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,артилерійські системи – 6 763 (+32) од,РСЗВ – 811 (+2) од,засоби ППО – 545 (+0) од,літаки – 316 (+0) од,гелікоптери – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),крилаті ракети – 1 531 (+1),кораблі /катери – 20 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,спеціальна техніка – 966 (+1).Дані уточнюються.

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