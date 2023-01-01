Втрати росії минулої доби сягнули 990 вояк

Втрати росії минулої доби сягнули 990 вояк
За минулу добу захисники знищили 990 російських загарбників.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії рф з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,

танки – 4 905 (+42) од,

бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,

артилерійські системи – 6 763 (+32) од,

РСЗВ – 811 (+2) од,

засоби ППО – 545 (+0) од,

літаки – 316 (+0) од,

гелікоптери – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),

крилаті ракети – 1 531 (+1),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,

спеціальна техніка – 966 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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