Втрати росії минулої доби сягнули 990 вояк
Сьогодні, 09:15
За минулу добу захисники знищили 990 російських загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії рф з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,
танки – 4 905 (+42) од,
бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,
артилерійські системи – 6 763 (+32) од,
РСЗВ – 811 (+2) од,
засоби ППО – 545 (+0) од,
літаки – 316 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
крилаті ракети – 1 531 (+1),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,
спеціальна техніка – 966 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії рф з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,
танки – 4 905 (+42) од,
бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,
артилерійські системи – 6 763 (+32) од,
РСЗВ – 811 (+2) од,
засоби ППО – 545 (+0) од,
літаки – 316 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
крилаті ракети – 1 531 (+1),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,
спеціальна техніка – 966 (+1).
Дані уточнюються.
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