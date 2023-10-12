Росії вистачає ресурсів воювати до 2025 року без особливих проблем, – Буданов
Сьогодні, 09:42
По оцінці економіки, без особливих проблем росія може воювати до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум.
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька.
Інша справа, а чи готова російська федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", - сказав Буданов.
Також очільник ГУР МОУ наголосив, що заморожувати війну не можна. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює.
"Можливість для дипломатії буде в той момент, коли війна буде завершена. Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім.
Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року.
А росіяни хочуть – давайте, все залишаємо, як зараз, і починати розмову.
Ні, я ж вам кажу, це буде просто зрада наших людей.
Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли їх звільнять. Це, до речі, одна з основних функцій держави", - зазначив Буданов.
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Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька.
Інша справа, а чи готова російська федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", - сказав Буданов.
Також очільник ГУР МОУ наголосив, що заморожувати війну не можна. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює.
"Можливість для дипломатії буде в той момент, коли війна буде завершена. Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім.
Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року.
А росіяни хочуть – давайте, все залишаємо, як зараз, і починати розмову.
Ні, я ж вам кажу, це буде просто зрада наших людей.
Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли їх звільнять. Це, до речі, одна з основних функцій держави", - зазначив Буданов.
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