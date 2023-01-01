У Луцьку на Молоді у квартирі виникла пожежа: загорівся матрац

Минулої доби 11 жовтня у Луцьку рятувальники ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Близько опівночі трапилася пожежа в квартирі на 7-му поверсі на проспекті Молоді в обласному центрі. Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 23:35. За 3 хвилини за вказаною адресою прибули рятувальники 25 ДПРЧ. З'ясувалося, що у квартирі горів матрац, виділяючи клуби диму.Рівно опівночі рятувальники ліквідували горіння та провели заходи з димовидалення в будинку.За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння чоловіка, який проживає в квартирі.