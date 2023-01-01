Рятувальники у Луцьку допомогли чоловіку, який опинився у зачиненій квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



11 жовтня о 12:37 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборності в Луцьку за зачиненими дверима в квартирі перебуває чоловік, який не може відчинити двері й потребує медичної допомоги.



Працівники чергової варти групи рятувальних робіт провели аварійне відкривання дверей, аби надати доступ медикам.

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